BERBEC În zorii zilei, s-ar putea să te lovești de un zid al neînțelegerii, întrucât conceptele tale profund dinamice cel mai probabil nu vor rezona deloc favorabil cu spiritele colegilor de breaslă. Poate că avântul tău a depășit măsura; chibzuiește așadar în liniște, căci nu este prea târziu să abordezi o atitudine senină, însoțită de un zâmbet, și să decelerezi ritmul acțiunilor! Dacă deții sceptrul puterii și ești patron sau șef, abține-te de la a-ți plictisi subalternii cu prelegeri interminabile; oferă-le pur și simplu spațiul necesar trudei.

TAUR S-ar părea că te așteaptă o zi marcată de o monotonie absolută, aidoma acelor ceasuri terne care se șterg iremediabil din cronicile memoriei. Cu toate acestea, te povățuiesc să nu-ți lași vigilența să adoarmă; altminteri, universul te-ar putea surprinde cu o întâmplare pe care o vei purta în amintire multă vreme. Se impune o prudență ascetică, în mod special în tranzacțiile financiare, la efectuarea plăților sau la expedierea mărfurilor. Verificarea și controlul riguros sunt singurele instrumente valide capabile să preîntâmpine o neplăcere viitoare.

GEMENI Precum enunță o veche teoremă a existenței, ziua bună de dimineață se cunoaște, iar tu pari să te afli într-o dispoziție excelentă, probabil grație deciziei înțelepte de a abandona ironiile și discursurile sterile. Păstrează-ți mintea ascuțită și nu te lăsa amăgit de iluziile reclamelor sau ale ofertelor sclipitoare; ferește-te de risipa financiară nejustificată. Dacă ești chemat la o ședință sau un briefing, adoptă o atitudine defensivă: ascultă cu maximă atenție, ia notițe pe o tabletă sau un dispozitiv inteligent și nu încerca să epatezi prin vorbărie de prisos.

RAC Orice ecuație ai încerca să rezolvi astăzi, se pare că lipsește cu desăvârșire sporul. Când ajungi într-un astfel de „moment mort”, izbăvirea vine dintr-o scurtă retragere, poate în compania unei cești de cafea, pentru a depăși acest blocaj temporal. Nu permite minții tale să fie hipnotizată de scenarii catastrofale, de vești funeste sau de vreo distopie la modă; datoria ta prezentă și munca sunt cu mult mai stringente și importante decât iluzia sfârșitului lumii. De asemenea, ferește-te de capcana disputelor complet inutile cu clienții sau cu furnizorii tăi.

LEU Configurația celestă s-ar părea că te plasează într-o poziție privilegiată în ceea ce privește relațiile interumane. Dacă agenda ta implică negocieri, contracte de leasing sau chestiuni bancare, trebuie să dai dovadă de îndrăzneală și insistență, căci norocul îi favorizează pe cei curajoși. Astrele s-au aliniat într-o conjunctură benefică, menită să te propulseze spre investiții raționale, făcute cu cap și contracte extrem de avantajoase. Oportunitățile de o asemenea anvergură sunt rareori întâlnite în aceste zile, așadar prinde momentul și nu-l irosi.

FECIOARA S-ar părea că există în tine o dorință arzătoare de a proiecta o imagine de forță și o importanță superioară celei reale. Deși păstrarea unei aparențe impecabile are valențele ei pragmatice, timpul ales pentru această demonstrație este total eronat. Nu pare să fie o conjunctură fastă pentru a-ți impune voința în fața colegilor de serviciu sau a clienților. Refugiază-te în discreție, nu divulga secretele casei și evită confesiunile, căci epatarea nu te face o persoană mai interesantă. Păstrează o atitudine eminamente profesionistă, distinsă și ancorată în diplomație.

BALANŢA Sfera legăturilor de familie și a sentimentelor s-ar părea că se află într-o inflorescență astrală favorabilă, pe când sectorul financiar este învăluit de influențe defavorabile. Înțelepciunea populară dictează un adevăr empiric sub forma unui proverb: cel ce atrage norocul în iubire, este părăsit de noroc la bani. Sub această paradigmă, respectă vorba veche și evită orice risc financiar astăzi; păstrează-ți resursele până la un semnal celest mai prielnic pe care îl vei afla la timpul cuvenit.

SCORPION S-ar părea că în această zi s-ar putea prefigura un prilej de marcare a unei reușite lăuntrice, așadar ar fi probabil onorabil să oferi o mică tratație colegilor de breaslă, dacă simți că este cuviincios. Ar fi indicat să menții un echilibru stoic în fața ispitelor materiale, evitând cheltuielile extravagante, dar fără a cădea în păcatul zgârceniei. La finalul acestei zile de trude și eforturi, astrele, într-un act de clementă, ți-ar putea dirija pașii către o oază de liniște și destindere regăsită în tihnă propriului cămin, unde sufletul s-ar putea odihni departe de privirile lumii.

SĂGETĂTOR Stelele par să spună că ar fi imperativ să consacri această zi arhitecturii viitorului tău, fie că meditezi asupra apropiatelor sărbători, fie că, stimulat de veștile bune, îți trasezi proiecte noi cu privire la direcția pe care o va lua cariera ta. O axiomă a succesului spune să nu adopți niciodată hotărâri profesionale pe loc, sub impulsul momentului. Astfel, vei cultiva aura unui spirit eminamente profesionist, o persoană capabilă de reflecție matură și decizii îndelung cântărite.

CAPRICORN Ai capacitatea inerentă de a descifra și de a rezolva dilemele profesionale din activitatea ta fără a permite bruiajului cotidian să te intimideze sau să te perturbe. Filosofia ta de viață gravitează cu sfințenie în jurul siguranței personale, făcând din tine un veritabil supraviețuitor, deși trebuie admis că perfecționismul tău absolut acționează ca un imens devorator de timp. Te regăsești constant într-o stare de întârziere, motiv pentru care astrele s-ar părea că-ți dictează o reorganizare riguroasă a timpului și a muncii.

VĂRSĂTOR Deși un procent notabil de încăpățânare ocupă un loc stabil în matricea caracterului tău, astăzi se impune o flexibilitate doctrinară excepțională; încearcă să aduci argumente șefilor și colegilor tăi de serviciu prin pași metodici, înceți, siguri și lipsiți de absolut orice exagerare. Pentru a triumfa, poate fi, însă, însă necesar să-ți susții cauza cu argumente imbatabile și pertinente, impregnate de un patos autentic și de elocvență, dar mai ales reușind să te convingi pe tine însuți.

PEŞTI Informațiile care-ți parvin astăzi, posibil extrase din studiul presei, posedă o dualitate intrinsecă: o latură pur economică și una de natură sentimentală; revine așadar puterii tale de analiză să extragă de aici foloasele care te pot avantaja. Totuși, regula de aur este să nu contopești utilul cu plăcutul; păstrează limitele rigide ale serviciului, nu încerca să schimbi regulile jocului și respectă-le, atâta timp cât ele converg, mai mult sau mai puțin, în beneficiul tău. Testul suprem se referă la însăși recompensa muncii tale: îți vei încasa oare fondurile și vei dispune de banii necesari pentru a face față cu brio mini-vacanței de 1 mai? Bună întrebare!