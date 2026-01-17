Bogdan Marișca, dublu campion național la raliuri, a oferit câteva sfaturi pentru șoferi și pietoni pe timp de iarnă. El a spus într-un interviu acordat pentru stiripesurse.ro că pentru copii zăpada e o bucurie, dar pentru șoferi și pietoni poate fi periculoasă.

Marișca a atras atenția că iernile adevărate nu au mai venit de mult și, din acest motiv, mașinile nu sunt pregătite corect. El a spus că ar fi bine să limităm deplasările dacă se poate. Dacă totuși trebuie să mergem undeva, viteza trebuie să fie foarte mică, mult mai mică decât ne imaginăm.

El a explicat că dacă cineva crede că la viteza de 50 km/h e în siguranță, ar trebui să meargă de fapt cu 30 km/h. În concluzie, șoferii trebuie să fie conștienți de pericole și să aibă discernământ.

„Noi nu prea am mai avut ierni adevărate de mult timp, așa că nici mașinile noastre nu sunt pregătite corect. Trebuie să limităm umblatul, dacă este posibil. Ceea ce spun autoritățile nu este greșit. Dacă totuși trebuie să mergeți undeva, viteza trebuie să fie mică, mult mai mică decât ne imaginăm. Dacă crezi că la 50 ești în siguranță, atunci trebuie să mergi cu 30. Trebuie să fim conștienți de asta și să avem discernământ”, a spus Marișca.

Fostul campion a explicat că multe accidente ar putea fi evitate dacă s-ar respecta câteva reguli simple. El a spus că mașinile trebuie să fie bine întreținute, mai ales cauciucurile, pentru că lipsa lor se simte imediat când mașina alunecă sau nu mai poate pleca de pe loc. A atras atenția că la intersecții și alte zone de frânare există risc de gheață și șoferii trebuie să fie atenți și să anticipeze ce pot face alte mașini.

El a menționat că pietonii trebuie să fie conștienți de pericol, mai ales la trecerile de pietoni sau atunci când trotuarele sunt blocate și sunt nevoiți să meargă pe stradă. Marișca a subliniat că acum mai mult ca oricând este nevoie de prudență și atenție în trafic, pentru că mulți nu știu cum să se descurce și asta se vede în accidente și ambuteiaje.

Potrivit spuselor sale, e important ca șoferii să-și curețe mașinile înainte de a pleca la drum, să dea zăpada de pe trotuar pentru siguranța pietonilor, să plece mai devreme ca să dezghețe mașina și să urmărească prognoza meteo. El a zis că, deși acum avem prognoze precise, mulți nu le consultă și ajung să fie prinși în zăpadă sau să sune la 112.