În aceste zile, Franța este traversată de un val de frig care va avea un impact negativ asupra bateriilor mașinilor electrice.

Componentele acestora nu sunt concepute pentru a suporta astfel de temperaturi, care scad local până la -15 °C noaptea. Astfel de temperaturi au fost anunțate de către meteorologi și în România, pe timp de noapte, în această perioadă. Stațiile de încărcare sunt, de asemenea, afectate de frig.

Dacă fulgii de zăpadă fac fericiți pe cei mici și pe marii visători, nu același lucru se poate spune despre mașini. În primul rând, pentru că drumul este alunecos și, prin urmare, mai periculos, dar și din cauza impactului frigului asupra bateriilor.

Mașinile electrice sunt, așadar, cele mai afectate de acest frig care ajunge local până la -15 °C noaptea. Acest lucru se explică prin faptul că bateriile, fie că sunt ale mașinilor sau chiar ale telefoanelor, sunt compuse din litiu, un metal care suportă greu frigul, scrie Capital.fr.

Cu cât este mai frig, cu atât bateria trebuie să furnizeze mai multă energie pentru a funcționa. Prin urmare, se descarcă mai repede.

Potrivit TF1 info, o mașină electrică pierde în medie 20% până la 30% din autonomia sa în timpul iernii.

Pentru cea mai vândută mașină electrică din Franța, Renault 5 E-Tech, a cărei autonomie este de aproximativ 400 km, frigul face ca aceasta să piardă între 80 și 120 km.

În cazul modelului Tesla Model Y, cu o autonomie de 600 km, acesta pierde între 120 și 180 km din cauza frigului.

Iar în cazul modelului Citroën ë-C3, pierderea este de 60 până la 80 km de autonomie. Acest lucru nu ține cont nici de utilizarea mai intensă a încălzirii și a altor aparate în timpul iernii, care poate reduce autonomia cu 40%.

Pentru a compensa această pierdere, este necesar să încărcați mașina mai des. Când priza se află în garajul dvs., frigul nu are un impact semnificativ. În schimb, stațiile de încărcare de pe șosea sunt, de asemenea, sensibile la frig.

Deși aceste echipamente sunt concepute pentru a rezista la temperaturi sub -30 °C, frigul le diminuează performanțele. Stațiile de încărcare sunt, așadar, mai lente.

Anumiți constructori au început deja să lucreze la această problemă, adăugând la aceste stații un sistem care permite bateriei să se încălzească și să se încarce la capacitate maximă.