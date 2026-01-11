Într-o postare publică, șeful CNAIR a transmis că rețeaua rutieră principală este funcțională în ciuda condițiilor severe de iarnă.

„Am început ziua în dispeceratul CNAIR, unde am verificat personal starea drumurilor din zonele aflate sub avertizări de ninsori, ger şi viscol. Nu am avut şi nu avem acum închise autostrăzi, drumuri expres sau drumuri naţionale, din cauza fenomenelor meteorologice în ultimele 12 ore. Însă prioritatea zero este siguranţa participanţilor la traficul rutier, nu statistica drumurilor deschise cu orice preţ”, a scris Cristian Pistol.

Directorul general a explicat că a cerut echipelor din teritoriu să pună pe primul plan protecția șoferilor și a personalului de intervenție.

„Am transmis o directivă clară colegilor din teritoriu: acţionaţi inclusiv preventiv! Dacă viscolul reduce drastic vizibilitatea sau riscul de blocaj este iminent, închideţi temporar sectorul de drum, interveniţi în forţă şi redeschideţi doar când este sigur. Prefer să avem un drum închis controlat pentru scurt timp, decât să punem în pericol viaţa şoferilor sau să blocăm utilajele în nămeţi”, a precizat acesta.

Potrivit datelor prezentate, s-a intervenit masiv în ultimele ore pentru menținerea circulației în condiții de iarnă.

„Situaţia operativă la această oră: aproximativ 1.000 de utilaje acţionează continuu pentru a curăţa zăpada de pe carosabil şi pentru a combate poleiul. S-au răspândit peste 5.000 de tone de material antiderapant, în special în zonele montane şi poduri”, a punctat Pistol.

Șeful CNAIR a făcut și un apel la responsabilitate în rândul conducătorilor auto, având în vedere fenomenele meteo severe.

„Dacă nu aveţi o urgenţă majoră, vă recomand să amânaţi deplasările în zonele vizate de coduri meteo. Vremea este extremă, iar acasă sunteţi în siguranţă. Dacă totuşi trebuie să plecaţi, verificaţi starea traseului şi asiguraţi-vă că aveţi autovehiculul echipat de iarnă. Noi rămânem la datorie, dar vă rog să ne fiţi parteneri în această luptă cu vremea. Siguranţa dumneavoastră este mai presus de orice!”, a precizat Cristian Pistol.

Informații utile pentru participanții la trafic

CNAIR recomandă consultarea situației actualizate în timp real pe platforma oficială dedicată: dispecerat.andnet.ro.