Într-un interviu oferit pentru Capital, Cosmin Popovici a explicat cum schimbările de comportament ale consumatorilor și diferențele de preț față de modelele noi contribuie la creșterea rapidă a acestui segment. Standardele pieței se maturizează, iar transparența, verificarea tehnică și experiența de cumpărare devin tot mai importante.

„Branduri precum Apple, Samsung și Xiaomi domină acest segment pentru că sunt deja validate în piață. Oamenii le cunosc, au încredere în ele și știu la ce să se aștepte. În același timp, sunt telefoane care își păstrează bine performanța în timp, ceea ce le face potrivite pentru piața pre-owned. Practic, oferă un echilibru foarte bun între fiabilitate, cerere și valoare, atât pentru cei care vând, cât și pentru cei care cumpără”, a explicat directorul general al MAGNOR.

„Lansările de modele noi au un impact direct și rapid asupra pieței pre-owned. Pe de o parte, există utilizatori care își vând telefonul pentru a face upgrade la noua generație. Pe de altă parte, sunt consumatori care se orientează direct către varianta pre-owned a modelului nou. Practic, interesul pentru lansare se transferă rapid în cerere pentru aceste produse. Astfel, observăm constant această dinamică: fiecare lansare aduce simultan mai mult stoc și un val imediat de cerere, în special pentru modelele din segmentul superior, unde diferențele de preț sunt cele mai vizibile”, a subliniat Cosmin Popovici.

„În următorii 3 – 5 ani vedem piața smartphone-urilor pre-owned evoluând de la o etapă de creștere accelerată către una de consolidare. La nivel național, ne așteptăm ca ponderea acestor produse în totalul vânzărilor de telefoane să crească, odată cu o standardizare mai clară a serviciilor și o integrare tot mai puternică cu programele de buyback”, spune Cosmin Popovici.

„Piața se află într-o etapă clară de creștere și maturizare, susținută de o schimbare vizibilă de mentalitate. Produsele pre-owned nu mai sunt percepute ca o alternativă, ci ca o alegere inteligentă și eficientă. Acest lucru contribuie la extinderea segmentului dintr-o zonă de nișă către una tot mai prezentă în consumul de masă. În cadrul companiei, vedem acest trend direct în comportamentul clienților: cererea este în creștere, iar interesul se îndreaptă tot mai mult către modele performante, la prețuri optimizate. Ne așteptăm ca această evoluție să continue într-un ritm susținut, pe fondul contextului economic și al unui consumator tot mai informat și atent la deciziile de cumpărare”, a explicat specialistul.

Schimbările legislative și de piață vor juca un rol secundar, principalul motor al evoluției fiind dinamica consumatorului și maturizarea pieței. Un cadru legislativ predictibil și sprijinirea economiei circulare vor contribui la stabilitate. În plus, experiența clienților și capacitatea companiilor de a construi încredere vor deveni tot mai decisive pentru succesul pe termen lung al segmentului pre-owned.