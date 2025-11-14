Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a spus că instituția monitorizează situația, după ce în trecut producătorii au fost amendați pentru înțelegeri privind creșterea prețurilor.

El a amintit că, în urmă cu câțiva ani, au existat dovezi că producătorii au comunicat între ei pentru a majora prețurile, iar instituția speră că această practică nu va reapărea. Chirițoiu a explicat că piața este influențată de evoluțiile europene, iar scumpirile din alte state se transmit și în România.

„Am mai avut acum câțiva ani, când a fost iarăși o problemă legată de Olanda și de Germania, a fost chiar o penurie la nivel european și atunci au fost exportate din România pe acele piețe și prețurile au crescut. Da, e o piață europeană, dacă cresc prețurile în restul Europei o să crească și și la noi. Noi atunci am monitorizat situația, să nu avem creșteri speculative de preț. La vremea respectivă am aplicat amenzi pentru că am constat, am avut dovezi că producătorii de ouă au crescut prețurile comunicând și coordonându-se între ei. Eu sper că ei și-au învățat lecția și nu vor mai face așa ceva. Vom monitoriza situația cu atenție”, a spus Chiriţoiu.

El a spus că exporturile sunt un semn al competitivității producătorilor români, care reușesc să vândă la prețuri mai bune în afara țării.

„În același timp, e bine că exportăm, că de obicei ne plângem că vin alimente străine la noi și că sunt importuri mari. Acuma, mă bucură faptul că avem un producători români care au forță să exporte în străinătate, să câștige bani, să aducă bani și în țară”, a adăugat el.

Aproximativ 40% din producția de ouă ajunge în state precum Germania sau Franța, unde fermele au fost afectate de gripa aviară. Unii producători exportă inclusiv în Statele Unite.

România a trimis în afara țării 33.000 de tone de ouă în 2024, iar în primele opt luni din 2025 această cifră a fost deja depășită, ajungând la 35.000 de tone. În ultimii zece ani exporturile s-au multiplicat de peste cinci ori, cele mai mari piețe fiind Germania și Italia.

Constantin Stafie, reprezentant al Asociației Crescătorilor de Păsări, a spus că există momentan mai puține ouă pe piață pentru că fermele schimbă populațiile de găini ouătoare. El a explicat că există un gol de aproximativ șapte săptămâni și că fermierii profită de prețurile mai bune din afara țării. Stafie a adăugat că perioada postului reduce consumul intern, ceea ce limitează riscul unei crize.

„Avem un gol de vreo 7 săptămâni, dar deocamdată nu cred că este atât de tragic”, a spus el. „Nu cred că vom avea o criză a oului în următoarea perioadă, mai ales că intrăm în post și nu se mai consumă ouă, trebuie să ținem cont și acest lucru , și după aia vin sărbătorile de Crăciun când toată lumea consumă porc”, a spus Stafie.

Ministerul Agriculturii afirmă că România nu se confruntă cu o criză propriu-zisă, având un grad de autosuficiență de aproximativ 120%. Anul trecut au fost produse 5,4 miliarde de ouă, iar ministerul estimează depășirea acestei cantități în 2025. Dezechilibrele apar atunci când o parte din producția locală este direcționată masiv către export.

Florin Barbu a spus că situația trebuie verificată și că pot exista practici comerciale neloiale. De aceea, instituția a cerut intervenția Consiliului Concurenței și a Ministerului Economiei pentru a analiza modul în care sunt operate vânzările și exporturile.