Noua ediție a programului TEZAUR aduce românilor oportunitatea de a investi economiile în titluri de stat cu randamente superioare depozitelor bancare. Ministerul Finanțelor a anunțat că, în perioada 9 martie 2026 – 3 aprilie 2026, persoanele fizice pot subscrie la titluri de stat cu trei maturități diferite, în funcție de orizontul de investiție dorit.

Investitorii pot alege titluri de stat cu maturitate de un an, pentru care dobânda anuală este de 5,85%. Pentru o perioadă de trei ani, randamentul crește la 6,50% pe an, iar pentru titlurile cu maturitate de cinci ani dobânda ajunge la 7% anual.

Unul dintre principalele avantaje ale acestor instrumente financiare este faptul că veniturile realizate din dobânzi nu sunt supuse impozitării. Astfel, sumele încasate de investitori reprezintă câștiguri nete, fără taxe suplimentare către stat.

Titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată, iar valoarea nominală a unui titlu este de un leu. Acest lucru permite participarea unui număr mare de investitori, indiferent de suma pe care doresc să o aloce.

Autoritățile au stabilit mai multe modalități prin care populația poate achiziționa titluri de stat în cadrul programului TEZAUR, astfel încât accesul la investiție să fie cât mai simplu.

Prima opțiune este subscrierea prin platforma Ghișeul.ro, disponibilă în intervalul 9 martie 2026 – 1 aprilie 2026. Prin această metodă, investitorii pot cumpăra titlurile direct online, utilizând un card de debit.

O altă variantă este subscrierea online prin Spațiul Privat Virtual (SPV), între 9 martie 2026 și 2 aprilie 2026, însă doar pentru persoanele fizice înregistrate în sistem pentru titlurile lansate prin unitățile Trezoreriei Statului. Prin această platformă se pot realiza mai multe operațiuni, inclusiv deschiderea contului de subscriere la o unitate a Trezoreriei, achiziționarea titlurilor de stat și transferul fondurilor către un cont bancar personal.

Românii pot opta și pentru metoda clasică, prin prezentarea la sediile Trezoreriei Statului, unde titlurile pot fi cumpărate între 9 martie și 3 aprilie 2026.

De asemenea, subscrierea este posibilă și prin intermediul subunităților poștale ale Poștei Române. În mediul urban, titlurile pot fi achiziționate între 9 martie și 2 aprilie 2026, iar în mediul rural între 9 martie și 1 aprilie 2026.

Investiția în programul TEZAUR este prezentată de autorități drept o alternativă sigură de economisire pentru populație, având mai multe beneficii comparativ cu alte instrumente financiare. Dobânda este stabilită anual și este plătită la termenele prevăzute în prospectul fiecărei emisiuni de titluri de stat.

Un alt avantaj important este flexibilitatea investiției. Titlurile de stat emise prin programul TEZAUR pot fi transferate între investitori și pot fi răscumpărate anticipat, în anumite condiții. În același timp, fiecare investitor are posibilitatea de a face una sau mai multe subscrieri în cadrul aceleiași emisiuni, în funcție de suma pe care dorește să o investească.

Investitorii pot solicita anularea subscrierilor realizate, însă această operațiune este posibilă doar în perioada de subscriere. Procedura se face prin depunerea unei cereri la instituția prin care a fost realizată investiția.

Programul este destinat persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul efectuării subscrierii. Sumele obținute de Ministerul Finanțelor în urma emisiunii de titluri de stat sunt utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și pentru refinanțarea datoriei publice.

Prospectul complet al emisiunii, precum și eventualele modificări ale acestuia, sunt publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor, la secțiunea dedicată titlurilor de stat, dar și pe site-ul Companiei Naționale Poșta Română.

Pentru a facilita gestionarea fondurilor investitorilor, Ministerul Finanțelor a elaborat un ghid dedicat transferului rapid al sumelor din contul de subscriere TEZAUR către contul bancar personal al investitorului.

Procedura presupune completarea documentului „Ordin de plată multiplu electronic” (OPME). Formularul trebuie descărcat de pe site-ul Ministerului Finanțelor, din secțiunea Tezaur Online, și deschis exclusiv cu programul Adobe Acrobat Reader.

După descărcarea documentului, investitorii trebuie să completeze câmpurile dedicate datelor de identificare, inclusiv codul numeric personal, precum și IBAN-ul contului bancar în care doresc să primească suma transferată.

În etapa următoare trebuie calculată suma finală care va fi transferată. Din totalul sumelor solicitate se deduce comisionul aferent operațiunii: 0,51 lei pentru transferurile de până la 50.000 de lei sau 6 lei pentru sume care depășesc acest prag.

După completare, documentul trebuie validat și salvat sub forma unui PDF inteligent. Formularul este apoi încărcat în contul SPV al investitorului, folosind opțiunea „Depunere formulare” disponibilă pe platformă.

După transmiterea documentului, transferul fondurilor din contul de subscriere către contul bancar personal va fi procesat în cel mai scurt timp posibil, conform informațiilor prezentate de Ministerul Finanțelor.