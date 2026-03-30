Zitec, lider în dezvoltarea de soluții software și transformare digitală, anunță lansarea eLicitațiiANAF, prima platformă digitală integrată pentru valorificarea bunurilor statului și a celor sechestrate pentru recuperarea creanțelor bugetare, realizată pentru Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Lansarea platformei electronice demonstrează preocuparea continuă a ANAF pentru digitalizarea serviciilor publice și pentru creșterea gradului de transparență în relația cu contribuabilii.

„Această platformă reprezintă un pas esențial în digitalizarea administrației fiscale, eficientizând procesele, îmbunătățind relația cu cetățenii și transparența procesului. Prin lansarea eLicitațiiANAF, licitațiile publice pentru valorificarea bunurilor și recuperarea creanțelor bugetare intră într-o nouă etapă, marcată de mai multă claritate, accesibilitate și eficiență. Ne așteptăm ca impactul să fie semnificativ atât pentru cetățeni, pentru bugetul național, cât și pentru echipele interne implicate în administrarea acestor procese”, explică Alex Lăpușan, CEO și co-fondator Zitec.

Dezvoltată de Zitec pe baza unei suite de tehnologii moderne și sigure, eLicitațiiANAF integrează atât o zonă de back-office, pentru administrarea bunurilor de către Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, cât și o zonă publică, un portal digital unde cetățenii pot participa la licitații online. Platforma este scalabilă, intuitivă și accesibilă inclusiv persoanelor cu dizabilități.

Platforma publică oficială eLicitațiiANAF poate fi accesatã la adresa elicitatii.anaf.ro.

Prin această platformă, cetățenii pot consulta toate categoriile de bunuri, fie ele confiscate de la persoane fizice sau juridice, pot vizualiza toate bunurile disponibile, se pot înscrie la licitații și pot efectua plăți online, beneficiind de garanția unui proces corect, transparent și lipsit de birocrația care caracteriza procedurile din trecut.

Platforma permite licitarea în timp real, programarea vizualizării bunurilor și efectuarea plăților prin mai multe metode, inclusiv cu cardul sau în rate, pentru bunurile adjudecate.

Este integrată cu SPV ANAF, care asigură identificarea unică a utilizatorilor în cadrul portalului de licitații, iar pentru zona de back-office destinată angajaților ANAF transpune integral fluxurile operaționale specifice bunurilor confiscate, inclusiv monitorizarea și gestionarea activităților inspectorilor.

Sistemul asigură vizibilitate în timp real asupra tuturor operațiunilor și trasabilitate completă a procesului de valorificare, inclusiv prin centralizarea sumelor încasate din surse diverse, de la licitații până la alte canale de vânzare, precum magazinele proprii.

În plus, platforma este integrată cu principalele sisteme și registre relevante, precum e-factura, Portalul intern al Ministerului Finanțelor, Arhiva electronică, RCNG – Registrul contribuabililor, NOES – Nivelul Operativ al Executării Silite, Trezoreria.

„Prin digitalizarea acestor fluxuri, bunurile confiscate pot fi gestionate, evaluate și valorificate mult mai rapid și sigur. Totodată, arhitectura sa integrată, care unește componenta publică cu procesele interne esențiale, o recomandă drept un model relevant și replicabil pentru alte instituții publice interesate de o digitalizare reală”, transmite și Cristiana Cotorelea, Director Public Sector, Zitec.

Proiectul, atribuit în cadrul unei proceduri de licitație publică, face parte din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma ANAF prin digitalizare.

Platforma a fost dezvoltată pe parcursul anului 2025 și include bunuri provenite din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau potrivit prevederilor legale aplicabile.

Aceasta respectă integral legislația, precum și ordinul președintelui Agenție Naționale de Administrare Fiscală 354/2026 publicat în Monitorul Oficial în data de 25 Martie 2026.