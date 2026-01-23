Vremea este influențată tot mai vizibil de evoluțiile din stratosferă, acolo unde, la finalul lunii ianuarie, vortexul polar prezintă semne clare de deformare și alungire. Analizele meteorologice arată că nucleul acestuia a fost deplasat semnificativ spre America de Nord, un tipar atmosferic asociat frecvent cu pătrunderi masive de aer arctic la nivelul solului.

Acest mecanism pare să fi contribuit deja la instalarea unor episoade severe de iarnă în Statele Unite, unde au fost raportate temperaturi foarte scăzute, ninsori extinse și fenomene de gheață pe suprafețe largi. În același timp, Europa se află într-o zonă de contrast, în care distribuția maselor de aer diferă considerabil de la o regiune la alta.

În nordul și nord-vestul continentului, expunerea la aer rece rămâne mai ridicată, în timp ce sudul și vestul Europei beneficiază, cel puțin temporar, de mase de aer mai blând. În acest context, vremea din România este estimată să rămână mai caldă decât normalul perioadei la final de ianuarie și început de februarie, ca efect al acestei faze de tranziție atmosferică.

Un element-cheie urmărit de meteorologi este posibilitatea apariției unei Încălziri Stratosferice Bruște, un fenomen care nu conduce automat la episoade severe de iarnă în Europa, dar care poate crește semnificativ probabilitatea unor blocaje atmosferice. Atunci când acest semnal este puternic și consistent în modelele de prognoză, riscul unor trasee favorabile pătrunderilor de aer rece devine mai ridicat.

Cele mai recente rulari ale modelelor numerice, inclusiv cele utilizate de centrele europene de prognoză, indică anomalii importante de temperatură în stratosferă deasupra regiunii polare. Acestea sunt însoțite de valori ridicate ale presiunii, care exercită o presiune directă asupra vortexului polar.

Unul dintre scenariile analizate presupune posibilitatea ca vortexul să se fragmenteze în două nuclee distincte, un semn clasic de perturbare majoră. Chiar și în acest context, impactul asupra vremii la sol nu este imediat. De regulă, este necesară o perioadă de cuplare între stratosferă și troposferă, ceea ce explică de ce începutul lunii februarie ar putea aduce condiții mai blânde în anumite zone ale Europei, înainte de o eventuală revenire a aerului rece spre mijlocul lunii.

În cazul în care scenariile analizate se confirmă, primele regiuni care ar putea resimți schimbarea de tipar sunt nordul și nord-vestul Europei, inclusiv Islanda, Scandinavia, zona Mării Nordului și Regatul Unit. Aici, un flux nordic sau nord-estic ar putea favoriza scăderi rapide de temperatură.

Europa Centrală ar putea fi afectată de episoade reci în situația în care se instalează un blocaj atmosferic persistent în nord. Pentru Europa de Est, inclusiv România, evoluția vremii depinde în mare măsură de poziționarea exactă a centrilor barici. Țara noastră poate fi prinsă fie de intrări reci dinspre nord-est sau nord, fie de intervale cu valori mai apropiate de normal, dacă traseul principal al maselor de aer rămâne mai spre vest.

În acest context, Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, indicând temperaturi mai ridicate decât media perioadei și precipitații excedentare în special în sud și est. Valorile termice se vor menține peste mediile specifice în toată țara, cu abateri mai accentuate în regiunile sud-estice, iar cantitățile de precipitații vor depăși normalul în sud, est și în zona Carpaților Meridionali.