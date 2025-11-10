Florinela Georgescu a explicat că, în luna noiembrie, România și Republica Moldova se vor afla într-o zonă în care temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate față de normalul ultimilor 30 de ani, cu abateri estimate la 1-2 grade Celsius. Ea a adăugat că, deși aceste valori nu indică o anomalie semnificativă, ele arată o tendință de menținere a vremii mai blânde pentru această perioadă.

Specialista a menționat că maximele termice ar urma să se situeze între 2 și 8 grade Celsius, iar precipitațiile vor fi apropiate de mediile multianuale, cu cantități care pot atinge 30-40 de litri pe metru pătrat. În vestul și sudul țării, valorile ar putea fi ușor mai ridicate, depășind 40 de litri pe metru pătrat.

„În medie, există clar tendinţa unei estimări referitoare la anomalia de temperatură, care arată probabilitatea mare ca în zona României şi a Republicii Moldova, temperatura medie în această zonă să fie peste norma ultimelor trei decenii, pe de altă parte, precipitaţiile să fie apropiate de normă. Pentru luna noiembrie, în medie ar trebui să avem o temperatură maximă între 2 şi 8 grade la nivelul ţării, cantităţi de precipitaţii mai ridicate pe partea de vest şi de sud a ţării, în general însă undeva în jur de 40 de litri pe metrul pătrat”, a explicat Florinela Georgescu.

Directoarea din cadrul ANM a atras totuși atenția că o evoluție apropiată de normal nu exclude episoade scurte de vreme severă. Ea a subliniat că, în noiembrie, pot apărea primele ninsori care să coboare sub zona montană, afectând localitățile aflate în zonele joase.

Totodată, în nopțile cele mai reci, temperaturile pot coborî sub -10 grade Celsius, fenomen care s-a mai înregistrat deja în anii precedenți.

„Din punct de vedere al temperaturilor, posibil ca, în medie, acestea să fie mai ridicate decât normalul, vedem că ţara noastră se încadrează în zona posibilei abateri de 1-2 grade faţă de media climatologică. Este o abatere relativ mică şi aceasta ne arată în clar mai degrabă posibilitatea mai degrabă să avem o evoluţie mai aproape de normal, cea ce am şi avut până acum în luna noiembrie şi este foarte posibil să continuăm în aceeaşi notă. Trebuie să spun că un normal pentru luna noiembrie nu exclude probabilitatea ca pe durate scurte de timp vremea să fie mai severă. În luna noiembrie pot apărea primele ninsori care să coboare mai jos de zona montană, deci să apară primele ninsori în zonele joase. Pe de altă parte, este posibil ca, în nopţile cele mai reci, temperaturile să coboare sub -10 grade C, adică să fie ger, lucru care, de asemenea, s-a întâmplat deja”, a adăugat reprezentanta ANM.

Pentru luna decembrie, Georgescu a explicat că mediile climatologice indică temperaturi maxime cuprinse între -1 și 6 grade Celsius, iar minimele între -8 și 0 grade Celsius. În această perioadă, cantitățile de precipitații vor fi mai reduse în estul țării, dar pot fi ușor mai ridicate în regiunile vestice și sudice.

Reprezentanta ANM a precizat că există o probabilitate ridicată ca, în intervalele cele mai reci, să apară episoade de ger intens, cu temperaturi care pot scădea până la -20 de grade Celsius. În privința tipului de precipitații, luna decembrie va fi caracterizată preponderent de lapoviță și ninsoare.

Ea a menționat că, dacă influența Mării Mediterane se va extinde asupra țării noastre, s-ar putea înregistra 50-60 de litri de precipitații pe metru pătrat, apropiindu-se de media climatologică.

Totodată, sud-estul Europei, inclusiv România, are o probabilitate ridicată de a avea temperaturi ușor peste normalul perioadei, deși decembrie rămâne o lună cu risc crescut de episoade severe de iarnă.

„Această medie climatologică arată probabilitatea ca în perioadele cele mai reci să avem episoadele de ger care să coboare temperaturile spre -20 de grade C. Pe de altă parte, forma precipitaţiilor în decembrie ar putea fi mai degrabă spre lapoviţă şi ninsoare. Estimarea pentru această lună decembrie arată probabilitatea din punct de vedere al precipitaţiilor să fim în apropierea normelor. În situaţiile în care Marea Mediterană îşi extinde influenţa spre ţara noastră, este posibil să înregistrăm acei 50-60 de litri pe metrul pătrat din media climatologică. La fel ca şi estimarea pentru luna noiembrie, şi luna decembrie poziţionează partea de sud-est a Europei în probabilitatea ridicată de a avea temperaturi uşor peste norma climatologică. Sigur, norma climatologică mai scăzută decât în luna noiembrie şi cu acea probabilitate de apariţie a unor episoade mai severe de vreme”, a mai spus Florinela Georgescu.

Florinela Georgescu a amintit că, din punct de vedere statistic, luna decembrie este cea în care pot apărea primele viscole, chiar dacă în ultimii ani aceste fenomene au fost mai rare sau de intensitate redusă.

Luna ianuarie rămâne, în medie, cea mai rece din an, cu temperaturi maxime care variază între -3 și 4 grade Celsius și minime cuprinse între -12 și -3 grade Celsius. Deși ultimele ierni au fost mai blânde, în fiecare sezon rece s-au înregistrat perioade scurte cu temperaturi foarte scăzute.