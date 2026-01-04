Victor Ponta s-a exprimat ferm la România TV împotriva deciziei Guvernului Bolojan de a aloca fonduri pentru susținerea Ucrainei, în condițiile în care România se confruntă cu constrângeri bugetare interne. Fostul premier a precizat că această situație ridică întrebări legate de prioritățile guvernamentale și de modul în care sunt gestionate fondurile publice.

„În timp ce nu ai bani pentru spitale, scoli, pentru militari, tu dai bani în Ucraina si nu ne spui de ce”, a afirmat Victor Ponta.

El a adăugat că măsurile fiscale adoptate de Executivul condus de Bolojan vor avea efecte negative asupra românilor. În opinia sa, în 2026 nu vor exista majorări salariale, pensiile nu vor fi crescute, iar prețurile la medicamente vor continua să crească. Profesorii și alți angajați din sectorul public vor resimți tăieri financiare în loc de stimulente.

„Nu s-a redus nicio cheltuială pentru ei, se reduce doar pentru noi românii. S-a tot spus, nu avem bani, s-a taiat la copiii bolnavi de SIDA, în ultima sedinta de Guvern s-a alocat 1 miliard lei din fondul de rezerva către MapN pentru achizitia de arme. Sunt bani furati de la romani. Ministrul Apararii spune ca am dat bani in Ucraina, dar nu putem spune cati si de ce. El da din banii nostri, nu din banii lui. În timp ce nu ai bani pentru spitale, scoli, nu ai bani pentru militari, tu dai bani in Ucraina si nu ne spui de ce”, a completat Victor Ponta.

El a mai atras atenția asupra argumentului oficial, potrivit căruia ajutorul extern este justificat prin sprijinirea democrației.

„Între timp la Bruxelles si la București se spune vom ajuta democrația în Ucraina. De unde dati 800 miliarde? De unde bani? Pai de aia avem inflatie”, a subliniat fostul premier.

Victor Ponta a acuzat lipsa de transparență în gestionarea banilor publici. În opinia sa, România funcționează mai degrabă ca o „junglă” decât ca un stat administrativ responsabil, iar cetățenii nu au acces la informații detaliate despre modul în care sunt utilizate fondurile alocate extern.

„Statul român, în loc să fie acel administrator căruia îi plătești taxe si el iti arata cum cheltuie, vine prin imaginea unor nulitati care spun: Banii dați in Ucraina nu va spun cati si de ce, pentru ca pot”, a explicat Ponta, accentuând preocuparea privind responsabilitatea publică și eficiența alocărilor bugetare.

Aceste critici vin în contextul în care Guvernul României a adoptat, la finalul anului 2025, o hotărâre prin care s-a alăturat statelor participante la mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL).

Conform deciziei Executivului, România contribuie cu 50 de milioane de euro, alături de alți aliați europeni și state partenere, pentru sprijinirea armatei ucrainene.

Ministerul Afacerilor Externe a explicat că PURL reprezintă un instrument de politică externă și de securitate, cu scopul de a asigura implicarea statelor partenere în sprijinirea Ucrainei. Contribuțiile sunt menite să fie eficiente, previzibile și coordonate, respectând principiile strategice stabilite la nivel internațional.

„Mecanismul PURL reprezintă un instrument de politică externă şi de securitate de importanţă majoră pentru Administraţia Statelor Unite ale Americii, în special în contextul abordării promovate de Administraţia Trump privind împărţirea echitabilă a responsabilităţilor de securitate între aliaţi. ⁠Prin PURL, partea americană urmăreşte implicarea directă şi măsurabilă a statelor partenere în sprijinirea Ucrainei şi crearea unui cadru coordonat de acţiune care să reflecte principiile de eficienţă, predictibilitate şi responsabilitate strategică”, arată MAE, într-un comunicat de presă transmis marţi seară.

Hotărârea oficială privind alocarea fondurilor a fost publicată în Monitorul Oficial și prevede plata sumei de 50.000.000 euro pentru mecanismul PURL. Echivalentul în dolari se va calcula la cursul oficial al Băncii Naționale a României la data efectuării plății.

„Se aprobă plata contribuţiei voluntare a României, în cuantum total de 50.000.000 euro, către mecanismul Prioritised Ukraine Requirement List (PURL)”, se arată în primul articol din Hotărâre.

De asemenea, bugetul Ministerului Apărării Naționale va fi suplimentat cu 260.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, pentru plata contribuției voluntare prevăzute. Ministerul Apărării va gestiona fondurile conform prevederilor legale, iar Ministerul Finanțelor va actualiza structura bugetului de stat și pe cea a MAPN pentru anul 2025, în conformitate cu decizia Executivului.