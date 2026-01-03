Victor Ponta a comentat recent asupra evoluțiilor în politica internațională, evidențiind diferențele dintre modul în care acționează administrațiile moderne și retorica ipocrită a liderilor europeni și americani din ultimii ani.

El apreciază faptul că președintele Donald Trump a acționat deschis și direct în problemele internaționale, punând în practică prioritățile și interesele declarate, exemplu clar fiind intervențiile din Venezuela.

Această abordare este considerată de Ponta un semn de realism politic, în contrast cu abordările europene, pe care le percepe ca fiind dominate de ipocrizie și duble standarde.

Continuând să vorbească public despre principii, în realitate au abandonat complet aceste valori și și-au urmărit doar interese egoiste și politici profund iraționale, contrare naturii umane și intereselor naționale legitime.

Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică în mod deschis și decisiv.

”Donald Trump a anunțat și și-a asumat ceea ce urma să facă în Venezuela – și a pus în practică. Realpolitik. Politica internațională a fost întotdeauna despre putere, interes național, ambiții politice, „pești mari și pești mici”. Fostul premier subliniază că, după Al Doilea Război Mondial, SUA și Europa au promovat valori precum democrația, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale, ceea ce a adus beneficii și României. Din păcate, în ultimii ani, liderii europeni și americani (mai ales cei democrați) au devenit simpli promotori ai ipocriziei și ai dublei măsuri. România a fost, după 2014, și este și astăzi, un adevărat poligon de încercare pentru tot ceea ce este mai nociv în acest sistem al ipocriziei”, a precizat Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Victor Ponta avertizează că România este condusă de o rețea care prioritizează propriile câștiguri în detrimentul interesului național și al dezvoltării reale. În acest context, fostul premier speră la apariția unor lideri capabili să pună pe primul loc interesele legitime ale țării și să readucă, pe cât posibil, principii și valori autentice în politica românească și europeană.