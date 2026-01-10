În deschiderea mesajului, Victor Ponta sugerează că ministrul Apărării, Radu Miruță, tratează contribuțiile către Ucraina ca fiind informații confidențiale, ceea ce, în opinia lui, nu poate fi justificat atunci când banii provin din bugetul statului.

„Dacă useristul Ministru Miruta ar da Ucrainei bani din averea lui privată (pe care, oricum, nu o poate justifica), ar fi în regulă să ne spună că este „secret”. Dacă ar da din pensia specială de judecător a tatălui său, cu atât mai mult nu ar trebui să explice nimic. Dar, când dă bani Ucrainei din taxele și impozitele plătite de români, eu consider că este obligat să explice!”, scrie fostul premier.

Acesta susține că transparența devine obligatorie în situațiile în care deciziile guvernamentale afectează direct contribuțiile cetățenilor.

Victor Ponta extinde criticile și către prim-ministrul Ilie Bolojan, contestând modul în care sunt gestionate fondurile publice și sugerând că guvernul ar fi pus pe pauză programe sociale în timp ce ar aloca resurse către exterior.

Concret, acesta afirmă că Bolojan „îngheață alocațiile pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități” și reduce finanțarea din sectoarele-cheie ale statului:

„Iar premierul Bolojan, cel care îngheață alocațiile pentru copii și pentru persoanele cu dizabilități, care taie bani de la Educație și Sănătate, ar trebui să le explice românilor care plătesc taxe cum a ajuns la această prioritizare”, afirmă Ponta.

Postarea are un puternic accent populist, punând în oglindă sprijinul pentru Ucraina și nevoile sociale interne, un contrast devenit tot mai des întâlnit în discursul politic românesc.

În continuarea mesajului, fostul premier deplânge lipsa de transparență asupra modului în care România își gestionează datoria publică și fondurile atrase prin împrumuturi externe.

„Faptul că propagandiștii îmbuibați îl laudă și că „focile” care îl aplaudau și pe Iohannis sunt în continuare fericite nu este, totuși, relevant. Problema reală este mult mai gravă. În fiecare zi, de aproape 10 ani, ne împrumutăm din ce în ce mai mulți bani. Pentru că, în „România lucrului bine făcut” a lui Iohannis, nimeni nu a dat nicio socoteală: câți bani s-au împrumutat, ce s-a făcut cu ei, cum urmează să fie restituiți”, notează acesta.

Prin această afirmație, Ponta mută discuția de la tema sprijinului extern către modul în care statul a gestionat și continuă să gestioneze finanțele publice, de la administrația Iohannis până în prezent.

Postarea continuă cu o comparație între contextul politic actual și perioada instaurării guvernului Petru Groza după cel de-Al Doilea Război Mondial, când România a intrat sub influență sovietică.

„Dar acum, în „România useristă”, s-a trecut la următorul nivel: nici măcar nu mai avem dreptul să știm pe ce se duc banii noștri! Eu vă tot spun că ne aflăm într-o perioadă similară cu anii instalării guvernului „Dr. Petru Groza” și ai preluării puterii de către PCR, cu sprijinul URSS (acum doar s-au schimbat acronimele). Ca și atunci, probabil că avem din nou varianta emigrării”, încheie Victor Ponta.

Tonul alarmist și referințele istorice sunt utilizate pentru a transmite ideea unei schimbări politice profunde și potențial periculoase.

Postarea lui Victor Ponta apare într-un moment în care relațiile României cu Ucraina și discuțiile privind sprijinul pentru Kiev sunt dezbătute la nivel european. În același timp, tensiunile politice interne privind bugetul, alocațiile sociale și datoria publică sunt tot mai vizibile în spațiul public.