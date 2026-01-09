Țările europene se gândesc cum să trimită soldați în Ucraina, dacă negocierile de pace merg bine. Planul e să fie mai puțini soldați decât se discuta inițial și să fie schimbat modul în care ar lucra.

Marea Britanie și Franța se gândesc să trimită împreună până la 15.000 de soldați, dacă se ajunge la pace. Aceasta este mult mai puțin decât planurile anterioare ale Uniunii Europene.

La început, Marea Britanie voia să trimită până la 10.000 de soldați, într-o forță combinată de 64.000, dar armata nu are suficiente resurse, așa că acest plan nu mai e realist. Sursele militare spun că Marea Britanie ar putea trimite mai puțin de 7.500 de soldați, ceea ce e totuși mult, având în vedere că armata regulată are doar 71.000 de oameni instruiți, scrie The Times.

Franța este singura altă țară care a spus public că poate trimite trupe direct în Ucraina. Soldații francezi ar urma să fie în zonele vestice ale țării, departe de front. Chiar și 15.000 de soldați pare un număr mare.

Germania se gândește să trimită forțe în țări apropiate de Ucraina, cum ar fi Polonia sau România, astfel încât să ajute la securitate fără să intre direct în Ucraina.

În funcție de negocierile de pace, misiunea ar putea fi mai mare sau mai mică și organizată diferit. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a spus că ar putea fi trimiși câteva mii de soldați francezi în Ucraina pentru menținerea păcii.

Planul este ca trupele britanice și franceze să ajute la pregătirea armatei ucrainene și să supravegheze construirea unor locuri sigure pentru depozitarea armelor și echipamentelor militare. Britanicii cred că Rusia nu va încălca acordul de încetare a focului mediat de Donald Trump, de teamă că SUA ar putea riposta.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a anunțat deja că Italia nu va trimite soldați în Ucraina. Totuși, Italia continuă să sprijine securitatea Ucrainei fără a-și trimite trupele pe teren.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a spus, la rândul său, că SUA sunt dispuse să ofere garanții de securitate Ucrainei, ceea ce ar putea include și trupe americane pe teritoriul ucrainean.