Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus vineri seară, la Antena 3 CNN, că le-a transmis premierului Ilie Bolojan un mesaj clar legat de împărțirea banilor obținuți din creșterea taxelor și impozitelor locale.

Ea a explicat că primarii nu sunt de acord ca banii în plus luați de la cetățeni să ajungă la bugetul național. În opinia ei, situația este nedreaptă deoarece primarii sunt criticați pentru majorarea taxelor, dar banii ajung la Executiv, nu la comunitățile locale. A precizat că această problemă urmează să fie discutată în coaliția de guvernare și că primarii nu vor accepta ca întregul surplus din taxele cetățenilor să fie preluat de stat.

Guvernul Bolojan trebuie să decidă cine va păstra cele aproximativ 3,4 miliarde de lei obținute din taxele pe proprietăți, susține ea. Primarii PSD cer ca acești bani să rămână la bugetele locale. Bugetul de stat urmează să fie aprobat la începutul lunii februarie.

Vasilescu a mai zis că, la o întâlnire cu Bolojan, organizată de Asociația Municipiilor din România, acesta le-a comunicat că bugetul pe anul în curs se bazează pe creșterea taxelor locale, dar că sumele suplimentare vor fi luate la nivel național. Ea a explicat că, de exemplu, dacă un cetățean plătea înainte 100 de lei și acum plătește 200 de lei, diferența de 100 de lei ar urma să ajungă la bugetul național.

Pentru că Guvernul Bolojan nu poate lua direct din taxele locale, acesta ar reduce alte sume care aparțin tot localităților, cum ar fi cotele din impozitul pe venit. Vasilescu a amintit că până acum statul reținea 27% din aceste cote și a spus că este posibil ca procentul să crească la 50%.

Primarul Craiovei a subliniat că i-a transmis premierului că primarii nu vor accepta o astfel de soluție și că există un acord general între toți primarii. Ea a mai explicat că taxele pentru 2025 au fost stabilite conform legii și au intrat deja în dezbatere publică, însă, chiar și așa, surplusul obținut nu ar urma să rămână la nivel local.

„Cu alte cuvine, primarii – cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, dar banii merg către bugetul naţional. Este o discuţie pe care o vom tranşa în Coaliţie, zilele acestea. Nu vom accepta sub nicio formă ca toţi banii care sunt surplusul din taxele cetăţenilor să ajungă la Guvern. Se pare că banii nu rămân la primării, pentru că la întâlnirea de la Asociaţia Municipiilor din România, pe care am avut-o cu domnul Ilie Bolojan, ne-a anunţat că bugetul pe anul acesta e fundamentat pe creşterea taxelor locale, care creştere va fi luată la nivelul naţional. Cu alte cuvine, primarii – cu înjurăturile, pentru că au crescut taxele locale, dar banii merg către bugetul naţional. Deci, dacă până acum, cetăţeanul plătea 100 lei, iar de acum plăteşte 200 lei, 100 lei va fi luată la bugetul naţional. Şi pentru că n-are dreptul să ia din taxele locale, scade din cotele de IGV, dar şi acele cote sunt tot banii localităţilor, din care Guvernul oprea 27%. Probabil că acum vor opri 50%. Eu i-am transmis premierului că este exclus să acceptăm aşa ceva. Primarii gândesc unanim. Toţi primarii ne-am trecut taxele ca şi anul 2025, aşa au intrat în dezbatare. Creşterea taxelor s-a făcut ca urmare a legii respective, iată că nici măcar acest surplus nu va rămâne”, a afirmat Vasilescu.

Vasilescu a spus că, în aceste condiții, primăriile vor avea practic aceleași bugete ca anul trecut, chiar dacă oamenii vor plăti taxe mult mai mari. Ea a atras atenția că situația va crea tensiuni serioase în coaliția de guvernare și a subliniat că toți primarii sunt de aceeași părere.

Primarul Craiovei a explicat că, față de anul trecut, banii care ajung la primării rămân la același nivel, deși cetățenii vor plăti taxe duble. Potrivit ei, sumele în plus nu ajung la primari, iar Bolojan i-ar fi informat încă din luna noiembrie că bugetul este construit în acest mod. Ea a precizat că i-a spus premierului că nici măcar bugetul pentru anul 2026 nu este încă stabilit și că această problemă va fi discutată și decisă în coaliția de guvernare, în zilele următoare.

Vasilescu a dat asigurări că primarii nu vor accepta sub nicio formă ca banii suplimentari proveniți din taxele cetățenilor să fie trimiși la Guvern. Ea a avertizat că situația va deveni una foarte gravă. Ea speră să se ajungă la un compromis deoarece varianta propusă de Bolojan nu poate fi acceptată de primari.

„Faţă de anul trecut, banii rămân la fel. Noi vom avea aceleaşi bugete în condiţii în care cetăţenii plătesc dublu. Banii nu sunt la primar. Domnul Bolojan ne-a anunţat prin noiembrie că aşa este fundamentat bugetul. I-am spus că nici nu s-a făcut bugetul pe 2026. Este o discuţie pe care o vom tranşa în Coaliţie, zilele acestea. Nu vom accepta sub nicio formă ca toţi banii care sunt surplusul din taxele cetăţenilor să ajungă la Guvern. Va fi o problemă mare. Eu sper să se ajungă la un compromis. Aşa cum doreşte domnul Bolojan nu se poate”, a punctat Vasilescu.