Serviciul militar va fi readus în Serbia, a confirmat președintele Aleksandar Vucic în cadrul mai multor declarații publice recente. Măsura este văzută ca parte a eforturilor de consolidare a capacităților de apărare ale statului și de pregătire a tinerilor pentru responsabilități civice și militare.

Potrivit lui Vucic, această decizie urmărește un echilibru între obligația cetățenească și dezvoltarea personală a participanților, potrivit Novinite.

„Vom introduce în curând serviciul militar, fie că este de 75 de zile, fie pentru o perioadă diferită. Este bine pentru întreaga societate, tinerii vor învăța responsabilitatea, acest lucru nu le pune nicio problemă. Nici nu există vreo strictețe ca înainte sau ceva de genul acesta. Și într-un timp foarte scurt, toată lumea se va simți mai bogată și fiecare va face ceva pentru țara sa”, a explicat președintele.

Vucic a subliniat că scopul principal al acestei inițiative nu este de a împovăra tinerii, ci de a le oferi cunoștințele și abilitățile necesare pentru a face față cerințelor vieții adulte și ale responsabilităților civice.

Durata exactă a serviciului militar nu a fost finalizată, însă președintele a indicat că programul standard ar putea fi de aproximativ 75 de zile. Această perioadă va include antrenamente militare intensive și exerciții practice pe teren, menite să familiarizeze tinerii cu disciplina și procedurile militare.

Programul va consta, după cum a detaliat Vucic, în două luni de pregătire în cazărmi, urmate de două săptămâni de exerciții aplicate pe teren. Scopul este ca participanții să dobândească abilități concrete de coordonare, colaborare și responsabilitate, fără a impune o presiune excesivă.

„Inițiativa nu este menită să împovăreze pe cineva, ci să-i pregătească pentru responsabilitățile de adult și datoria civică”, a mai adăugat președintele.

Această abordare reflectă intenția autorităților de a menține programul într-o formă adaptată timpurilor moderne și de a evita strictețile istorice asociate serviciului militar obligatoriu.

Potrivit planului oficial, serviciul militar va fi obligatoriu pentru toți bărbații cu vârste între 19 și 27 de ani. Aceștia vor fi încadrați în unități militare pe durata programului standard, asigurând o instruire completă și experiență practică în mediul militar.

Participarea femeilor va rămâne, însă, voluntară. Chiar și în forma sa opțională, serviciul militar oferă tinerilor posibilitatea de a dobândi abilități valoroase și un sentiment de contribuție activă la societate. Vucic a precizat că implicarea femeilor va permite celor interesați să experimenteze rigorile și disciplina militară fără a fi obligați prin lege.

Această structură diferențiată urmărește să integreze cât mai mulți tineri în activități care dezvoltă responsabilitatea civică, dar respectă în același timp opțiunile individuale și circumstanțele personale ale participanților.

Pentru cetățenii care, din motive de conștiință, nu doresc să participe la serviciul militar, va fi disponibilă o alternativă sub forma serviciului civil. Această opțiune este concepută pentru a respecta principiile morale și ideologice ale indivizilor, dar implică o durată mai mare decât programul militar standard, de peste 150 de zile.

„Structura aceasta asigură respectul pentru convingerile personale, dar menține echitatea în cadrul sistemului, consolidând ideea că fiecare ar trebui să contribuie la societate într-o formă sau alta”, a declarat Vucic.

Prin această măsură, autoritățile urmăresc să ofere o soluție pentru tinerii care refuză în mod justificat armamentul, menținând însă principiul participării active la viața comunității.

Astfel, sistemul prevede atât obligația, cât și alternativele voluntare, pentru a echilibra responsabilitatea civică și libertatea individuală, iar fiecare participant va avea o modalitate clară de a contribui la interesele naționale.