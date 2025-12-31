Șeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a declarat recent că forțele armate ruse continuă să își consolideze pozițiile în nord-estul Ucrainei. Președintele Vladimir Putin a ordonat extinderea unei zone tampon în regiunile Sumi și Harkiv, cu perspective de implementare pe parcursul anului 2026.

În cadrul acțiunilor sale, Gherasimov a inspectat personal grupul de trupe „Nord” și a condus o ședință la un post de comandă, subliniind importanța menținerii avansului militar și a creării unei zone de securitate de-a lungul frontierei.

Grupul de trupe „Nord”, constituit la începutul anului 2024, are ca obiectiv respingerea forțelor ucrainene și stabilirea unor poziții strategice care să permită continuarea ofensivelor viitoare. Operațiunile se concentrează pe crearea unei zone tampon extinse în regiunile Sumi și Harkiv, un punct important pentru controlul nord-estului Ucrainei, conform relatărilor internaționale.

Pe plan diplomatic, tensiunile dintre Moscova și statele baltice au escaladat. Ministerul de Externe rus a convocat însărcinații cu afaceri ai Letoniei, Lituaniei și Estoniei pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse misiunilor diplomatice ruse din aceste țări. MAE rus a subliniat că aceste măsuri contravin Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice și afectează semnificativ capacitatea ambasadelor de a-și desfășura activitatea.

„Ministerul de Externe al Rusiei i-a convocat pe însărcinaţii cu afaceri interimari ai Letoniei, Lituaniei şi Estoniei cărora le-au transmis un protest ferm faţă de implementarea de către autorităţile neprietenoase ale acestor ţări a reglementărilor privind activităţile administrative ale ambasadelor din Riga, Vilnius şi Tallinn”, a anunţat ministerul rus într-un comunicat de presă publicat pe site-ul său oficial

Ministerul a avertizat că „cererile ilegale implementate vor îngreuna grav activitatea misiunilor diplomatice și încalcă articolul 25 din Convenția de la Viena din 1961”. De asemenea, a subliniat că natura discriminatorie a acestor restricții contrazice articolul 47, alineatul 1, care interzice politici discriminatorii ale statului gazdă. Rusia și-a rezervat dreptul de a răspunde prin măsuri de represalii adecvate.

„Natura discriminatorie a acestor măsuri contrazice, de asemenea, articolul 47, alineatul 1, din Convenţia de la Viena, care interzice politicile discriminatorii ale statului gazdă”, a adăugat MAE rus.

În contextul invaziei Ucrainei, statele baltice au impus restricții stricte cetățenilor ruși, limitând accesul acestora pe teritoriul lor și reducând considerabil numărul diplomaților ruși la ambasade. Deciziile au fost justificate de autoritățile baltice ca măsuri de securitate și reacție la agresiunea militară rusă.