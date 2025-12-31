Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a reafirmat angajamentul față de negocierile de pace, declarând că este pregătit să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin „în orice format” pentru a avansa discuțiile.

Într-o conversație cu presa pe un grup WhatsApp, Zelenski a precizat că a discutat recent cu actualul președinte american Donald Trump despre posibilitatea desfășurării unor trupe americane în Ucraina, în contextul garanțiilor de securitate pe care țara sa le caută.

„Acestea sunt trupe americane, iar prin urmare America este cea care ia asemenea decizii. Bineînţeles, discutăm despre acest lucru cu preşedintele (american Donald) Trump şi cu reprezentanţii Coaliţiei de Voință. Ne-ar plăcea acest lucru. Ar fi o poziţie puternică în privinţa garanţiilor de securitate”, a declarat Zelenski.

Declarațiile vin în contextul unor tensiuni crescute după ce Moscova a acuzat Ucraina de un atac cu 91 de drone asupra reședinței personale a lui Vladimir Putin.

Ucraina neagă aceste acuzații, iar ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a subliniat lipsa unor „dovezi credibile” prezentate de Rusia. Conform raportului Ministerului Apărării rus, 49 de drone ar fi fost doborâte în regiunea Bryansk, una în Smolensk și 41 în Novgorod, la sute de kilometri distanță de Valdai.

Zelenski a insistat că partenerii internaționali ai Ucrainei pot verifica falsitatea acestor acuzații prin mijloace tehnice și informații de intelligence.

„Echipa noastră de negociatori a intrat în contact cu echipa americană, au examinat detaliile şi am ştiut că este fals. Şi bineînţeles că partenerii noştri pot să verifice, cu ajutorul capacităţilor tehnice că este fals”, a declarat el în această conferinţă de presă online.

Pe fondul acestor evoluții, Ucraina se pregătește pentru o întâlnire cu lideri ai statelor aliate, programată pe 6 ianuarie în Franța, pentru a discuta cooperarea și garanțiile de securitate necesare în continuarea conflictului.