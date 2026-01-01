Aflat în biroul său, cu un brad de Crăciun în fundal, Volodimir Zelenski a declarat că ucrainenii sunt profund obosiți după aproape patru ani de conflict — o perioadă mai lungă decât ocupația germană a multor orașe ucrainene în timpul celui de-al Doilea Război Mondial — însă, în ciuda epuizării, nu sunt dispuși să cedeze.

„Ce vrea Ucraina? Pace? Da. Cu orice preţ? Nu. Vrem sfârşitul războiului, dar nu sfârşitul Ucrainei”, a declarat Zelenski, îmbrăcat într-o cămaşă ucraineană brodată de culoare verde închis, în discursul de 21 de minute transmis chiar înainte de miezul nopţii. „Suntem obosiţi? Foarte. Înseamnă asta că suntem gata să ne predăm? Oricine crede asta se înşală profund”, a continuat preşedintele ucrainean.

Zelenski a subliniat că acceptarea unor acorduri fragile nu ar face decât să mențină conflictul, precizând că își va asuma semnarea doar a unui acord solid. El a explicat că toate demersurile actuale — de la întâlniri și convorbiri până la deciziile politice — au ca obiectiv obținerea unei păci durabile, capabile să reziste în timp, nu una temporară, valabilă doar pentru o perioadă scurtă.

„Semnătura mea va fi pusă pe un acord puternic. Şi exact ăsta este scopul fiecărei întâlniri, al fiecărui telefon, al fiecărei decizii în acest moment”, a spus el. „Să asigurăm o pace puternică pentru toată lumea, nu pentru o zi, o săptămână sau două luni, ci o pace pentru ani de zile”, a explicat liderul ucrainean.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că mai multe săptămâni de eforturi diplomatice coordonate de Statele Unite, inclusiv discuțiile purtate în weekendul trecut cu președintele american Donald Trump, în Florida, au condus la conturarea unui acord de pace aflat foarte aproape de a fi finalizat.

„Acordul de pace este gata în proporţie de 90%, mai rămân 10%”, a spus el. „Acele 10% conţin totul, sunt cele 10% care vor determina soarta păcii, soarta Ucrainei şi a Europei şi modul în care vor trăi oamenii”, a subliniat el.

Cel mai mare impediment în încheierea acordului rămâne stabilirea controlului asupra teritoriilor ucrainene. În prezent, Rusia ocupă aproximativ 19% din suprafața Ucrainei, în special în regiunile din sud și est, însă președintele rus Vladimir Putin insistă ca Ucraina să se retragă și din anumite zone ale Donbasului, pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească.

Kievul își dorește ca granițele să rămână așa cum sunt la liniile actuale de front, iar Zelenski a catalogat drept „minciună” cererile Rusiei de retragere totală din Donbas în schimbul promisiunii unei încheieri a războiului.

„Ieşiţi din Donbas şi totul se va termina. Aşa sună în traducere din rusă această minciună. Traducere în ucraineană, engleză, germană, franceză şi, de fapt, în orice limbă din lume. Mai crede cineva în ele? Din păcate, da”, a spus el. „Pentru că prea des adevărul este evitat şi numit diplomaţie, când de fapt este pur şi simplu o minciună deghizată”, a comentat preşedintele ucrainean. „Rusia nu îşi încheie singură războaiele. Nu a existat în istorie un război pe care să-l fi încheiat din proprie iniţiativă. Doar presiunea din partea altora, doar constrângerea din partea altora, pe care ei înşişi o numesc „gest de bunăvoinţă”. Aşa a fost în toţi anii în care Rusia a fost în război cu cineva, adică în toţi anii existenţei sale. Toate ţările cu care Moscova a fost în război la diferite momente pot confirma acest lucru. Polonia, Turcia, Finlanda, Siria, Georgia, Abhazia, Osetia, Cecenia – şi lista poate continua la nesfârşit, deoarece aproape întreg teritoriul Rusiei a fost cucerit prin războaie. Iată cu cine avem de-a face”, a arătat Zelenski. „Şi de aceea se exercită presiune asupra Ucrainei, da. Şi de aceea luptăm astfel. Şi demonstrăm adevăruri care par a fi evidente de mult timp, că după ocuparea Crimeei, capturarea unei părţi din Doneţk şi Luhansk, invazia pe scară largă din 24 februarie, după Buceaa, Mariupol, Olenivka şi tot ceea ce face Kremlinul în tot acest timp, a le crede pe cuvânt este pur şi simplu o condamnare. Condamnarea securităţii internaţionale comune. Şi a fiecărui lider care trebuie pur şi simplu să-şi apere poporul”, a continuat liderul ucrainean părând să se refere la dificultăţile pe care le-a avut în convingerea lui Donald Trump. „Au fost ascultate argumentele noastre? Sperăm din tot sufletul. Au fost de acord cu noi? Nu în totalitate. Deocamdată. Şi tocmai de aceea vorbim deocamdată despre 90%, şi nu despre 100% din pregătirea acordului de pace”, a precizat Zelenski.

Referindu-se la garanțiile de securitate, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a subliniat că acestea trebuie aprobate de Congresul SUA, de parlamentele europene și de toate statele partenere.

„Documentul de la Budapesta nu este acceptabil pentru Ucraina. Ucraina nu are nevoie de capcana minuţios elaborată de la Minsk. Semnăturile sub acorduri slabe nu fac decât să alimenteze războiul. Semnătura mea va fi sub un acord puternic. Şi tocmai despre asta este vorba acum la fiecare întâlnire, fiecare telefon, fiecare decizie. Pentru a asigura tuturor o pace puternică. Nu pentru o zi, o săptămână sau două luni – pace pentru ani de zile. Şi numai atunci va fi cu adevărat un succes. Al Ucrainei, al Americii, al Europei, de fapt al fiecărui popor care vrea să trăiască, nu să lupte”, a spus Zelenski, precizând că ia spus asta preşedintelui Trump.

El a amintit și de momentul de dispută publică din februarie, pe care l-a descris drept unul care „ar fi putut provoca o furtună pentru toți”, potrivit declarațiilor lui Zelenski.

„I-am spus asta preşedintelui Trump. I-am spus-o în timpul primei întâlniri, când totul putea să se termine cu o furtună pentru noi toţi, şi în timpul recentei întâlniri, care ne dă speranţă tuturor. Că pacea este aproape, că este… mai posibilă ca niciodată. Şi că suntem capabili să o asigurăm împreună”, a declarat Zelenski.

Președintele Zelenski a vorbit deschis despre provocările din relația cu administrația Trump, subliniind că, deși începutul colaborării a fost dificil, Ucraina și-a afirmat drepturile și a câștigat respectul internațional, demonstrat prin numeroasele întâlniri cu președintele SUA. Totodată, el s-a declarat mândru de rezistența Ucrainei în fața agresiunii ruse și de succesele militare obținute, care includ lovirea obiectivelor inamice și contracararea propagandei ruse.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat nemulțumirile față de anumite conduceri europene și a subliniat cât de esențial este ca sancțiunile împotriva Rusiei să fie aplicate într-un mod unit și coordonat.

„Mulţumesc fiecărui lider care susţine Ucraina (…), care înţelege cel mai important lucru: astăzi există doar două variante şi doar două – fie lumea va opri războiul Rusiei, fie Rusia va atrage lumea în războiul său. Şi este şocant – şocant că, după atâtea războaie, după patru ani de astfel de război, războiul din Ucraina, în Europa, din păcate, trebuie să explicăm acest lucru multora. Explicăm, repetăm. Şi chiar şi liderii se schimbă, iar întrebările rămân aceleaşi”, a spus Zelenski, enumerând câteva dintre acestea: „Este capabilă America să oprească agresorul foarte repede şi cu hotărâre? Cu siguranţă. Ne-am dori asta? Foarte mult. Şi când este posibil? Întotdeauna. Şi când aveţi nevoie de asta? Chiar ieri aveam nevoie de asta. Şi în 2026 este posibil. Există sancţiuni – suntem recunoscători. Sancţiunile afectează Rusia, dar numai o strânsoare mortală va funcţiona. Petrolul rusesc este deja mai ieftin, dar petrolierele lor trebuie să se oprească complet pentru ca războiul să înceteze. Fabricile ruseşti deja încetinesc, dar trebuie să se oprească pentru ca ocupantul să nu mai avanseze. Iar Tomahawk-urile din mâinile ucrainene ar dovedi de fapt un singur lucru: pacea nu are alternativă. Şi pacea trebuie să existe. Şi sprijinul. Şi trebuie să existe un acord puternic. Şi atunci totul va funcţiona”, a arătat Zelenski, referindu-se la rachetele americane pe care Trump, în contextul presupusului atac asupra reşedintelui lui Putin, se lăuda zilele trecute că s-a opus să fie livrate Ucrainei. „Înţelege Europa acest lucru? Da. Înţelege toată Europa acest lucru? Nu. Şi nu vreau ca această înţelegere să ajungă la toată Europa într-o zi, la ora patru dimineaţa, aşa cum s-a întâmplat în Ucraina. Nu vreau ca această înţelegere să fie adusă tuturor europenilor de tehnologia cu litera „Z” pe străzile lor. Şi când Putin spune: „Nu avem de gând să vă atacăm”, acesta este primul semnal unde vor merge tancurile şi dronele sale”, a punctat Zelenski.

Zelenski a afirmat că Europa și Ucraina sunt dependente una de cealaltă, menționând țările care sprijină Ucraina, printre care s-a numărat și România.

„Mulţumesc foarte mult tuturor celor din lume care sunt de partea luminoasă a istoriei, de partea Ucrainei, şi fac tot posibilul pentru ca Ucraina să-şi atingă obiectivele, să reziste, să poată impune pacea”, a transmis liderul ucrainean.