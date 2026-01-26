Pentru orice demers care vizează obținerea unui nou permis auto, solicitantul este obligat să achite o taxă administrativă, stabilită de autorități. Această regulă se aplică tuturor șoferilor care cer preschimbarea documentului, indiferent dacă este vorba despre expirarea valabilității, modificarea datelor personale sau pierderea documentului.

Taxa este percepută unitar și nu diferă în funcție de situația care a generat solicitarea. Astfel, conducătorii auto plătesc aceeași sumă atât în cazul în care permisul urmează să expire, cât și atunci când documentul a fost deteriorat, pierdut, furat sau când este necesar un duplicat ca urmare a schimbării numelui.

Nivelul actual al taxei pentru eliberarea permisului auto este rezultatul unei majorări operate în anul 2020 de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor. Dacă anterior acestei modificări costul era de 68 de lei, în prezent, inclusiv în 2026, valoarea taxei este de 89 de lei.

În situațiile în care permisul de conducere a expirat, șoferii trebuie să aibă în vedere și costurile suplimentare asociate obținerii fișei medicale. Examinările necesare pentru acest document sunt efectuate de unități medicale autorizate, iar tarifele practicate variază, de regulă, între 150 și 250 de lei, în funcție de clinică.

Achitarea taxei pentru permis auto se face prin intermediul unor canale oficiale puse la dispoziție de stat. Sumele sunt încasate în conturi dedicate, deschise la instituții bancare precum BCR și CEC Bank, dar și prin rețeaua de stații de plată SelfPay, disponibile la nivel național.

Șoferii au la dispoziție mai multe opțiuni de plată, adaptate nevoilor individuale. Taxa poate fi achitată în numerar la Trezoreria Statului, prin virament bancar, prin mandat poștal sau folosind servicii de plată online, prin platformele de Internet Banking ale băncilor.

O altă variantă utilizată frecvent este Sistemul Național Electronic de Plată – Ghișeul.ro. Prin această platformă, taxa poate fi achitată online sau la POS-urile instalate de Regia Autonomă pentru Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat la sediile serviciilor publice emitente. De asemenea, plata este posibilă și prin mandat poștal sau alte mijloace legale prevăzute de legislație.

Cei care aleg să plătească taxa de eliberare a permisului auto prin Internet Banking trebuie să țină cont de durata de procesare. În unele cazuri, confirmarea plății poate dura peste 24 de ore, deoarece verificarea se realizează pe baza informațiilor transmise de Trezoreria Română către instituțiile implicate.

Pentru schimbarea unui permis auto expirat, solicitantul trebuie să pregătească un set complet de documente. Cererea de schimbare a permisului se primește deja completată la ghișeul serviciului public și trebuie doar semnată. De asemenea, este necesar actul de identitate al titularului, în original și copie, din care să reiasă domiciliul sau reședința în România.

La dosar se adaugă dovada plății taxei de 89 de lei, permisul de conducere în original și fișa medicală eliberată de o unitate autorizată. Documentul medical trebuie să confirme că titularul este apt să conducă autovehicule din categoria pentru care solicită eliberarea noului permis.

În cazul eliberării unui duplicat al permisului auto, procedura este similară, dar adaptată situației concrete. Sunt necesare cererea de schimbare, actul de identitate, permisul în original atunci când acesta este deteriorat și dovada achitării taxei. Pentru pierdere, furt sau reținere, titularul este obligat să declare situația pentru completarea corectă a cererii.

În aceste cazuri, autoritățile emit un duplicat al permisului auto, document care păstrează aceeași perioadă de valabilitate ca permisul preschimbat. Aceeași procedură se aplică și atunci când schimbarea este determinată de modificarea numelui titularului.

Pentru obținerea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă, fișa medicală rămâne un document obligatoriu. Aceasta trebuie emisă de o unitate medicală autorizată și să ateste capacitatea titularului de a conduce autovehicule din categoria solicitată.

Regimul de valabilitate al taxei pentru permis auto diferă în funcție de tipul solicitării. În cazul primului permis, taxa achitată are valabilitate nelimitată. Aceasta este depusă înainte de dobândirea dreptului de a conduce și rămâne valabilă până la momentul confirmării statutului de conducător auto, în urma promovării examenului.

În schimb, pentru preschimbarea permisului sau pentru eliberarea unui nou document, taxa este valabilă până la ridicarea efectivă a permisului auto. După acest moment, dovada de plată nu mai poate fi utilizată pentru o altă solicitare, fiind considerată consumată odată cu finalizarea procedurii administrative.