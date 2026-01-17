Situația bizară la Ploiești: oamenii care nu au încheiat contracte pentru colectarea gunoiului menajer ajung, în prezent, să plătească lunar o taxă de salubrizare mai mică decât tariful achitat de cei care beneficiază de serviciu în baza unui contract.

Situația, considerată una paradoxală, este explicată prin faptul că taxa specială de salubrizare nu a mai fost actualizată din anul 2022, deși tarifele practicate de operatorul de salubritate au crescut între timp.

Taxa de salubrizare a fost introdusă pentru prima dată în 2019, ca o măsură de sancționare a persoanelor fizice și juridice care nu aveau contract pentru colectarea deșeurilor, dar beneficiau de acest serviciu.

La acel moment, nivelul taxei era stabilit astfel încât să fie mai mare decât tariful practicat de operator, tocmai pentru a descuraja lipsa contractelor individuale. În timp, însă, lipsa actualizării a dus la inversarea raportului dintre taxă și tarif.

Potrivit datelor Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, în evidențele instituției figurează 2.095 de roluri fiscale pentru care se achită în prezent taxa de salubrizare.

Directorul instituției, Simona Dolniceanu, a explicat pentru Observatorul Prahovean că taxa este de 19,73 lei pe lună pentru persoanele fizice și de 872,46 lei pe lună pentru persoanele juridice care nu au contract de salubrizare.

În schimb, tarifele practicate de operatorul de salubritate din Ploiești sunt stabilite prin contractul încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Deșeurilor. În acest moment, tariful este de 21 de lei de persoană pe lună.

La nivelul asociațiilor de proprietari, suma plătită de fiecare locatar poate varia, deoarece costul total se împarte la numărul de persoane din bloc, ajungând, în unele cazuri, până la 26 de lei pe lună de persoană.

Reprezentanții Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești susțin că situația trebuie corectată. Directorul tehnic al RASP, Vasile Ionescu, a arătat că taxa de salubrizare ar trebui actualizată în funcție de tarifele practicate de operatorul de salubritate.

El a precizat că există discuții pentru elaborarea unui proiect de hotărâre în acest sens, care urmează să fie supus dezbaterii publice.

„Această taxă trebuie actualizată în funcție de tarifele practicate de operatorul de salubritate.

La această oră există discuții pentru elaborarea unui proiect de hotărâre în acest sens, proiect care va fi lansat în transparență, pentru dezbaterea publică”, a confirmat Vasile Ionescu.

Conform acestuia, după actualizare, taxa de salubrizare ar putea ajunge să fie de aproximativ trei ori mai mare decât tariful perceput de operator.

La momentul ultimei aprobări a taxei, în 2022, tariful pentru utilizatorii casnici era de 17,23 lei pe persoană pe lună, fiind respectat principiul conform căruia persoanele fără contract trebuie să suporte un cost mai ridicat.