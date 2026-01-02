Separarea deșeurilor nu mai este de mult doar un gest voluntar în Germania, ci o practică aproape obligatorie. Cu toate acestea, în spatele clișeului „tipic german” se ascunde o problemă serioasă: cantități uriașe de deșeuri electronice sunt aruncate greșit. Autoritățile atrag atenția că, în ciuda regulilor existente de aproape două decenii, prea puține aparate ajung să fie reciclate corect.

Datele oficiale arată că, în 2020, fiecare locuitor a generat în medie peste 12 kilograme de deșeuri electrice. Deși legea interzice încă din 2006 aruncarea acestora la gunoiul menajer, practica persistă. În acest context, Bundestag a decis să înăsprească legislația, prin transpunerea unei noi directive europene în dreptul național.

Autoritățile subliniază că miza nu este doar respectarea regulilor, ci protejarea mediului și a sănătății publice. Aparatele electrice conțin substanțe periculoase, precum cadmiul, plumbul sau mercurul, care pot polua solul și apa. În același timp, ele includ materiale valoroase ce pot fi recuperate, dacă sunt colectate separat.

Pe lângă pericolele chimice, specialiștii avertizează asupra riscului de incendii. Bateriile litiu-ion din telefoane, țigări electronice sau gadgeturi mici pot exploda dacă sunt aruncate necorespunzător. Din acest motiv, noua legislație prevede ca sortarea deșeurilor electronice să fie realizată exclusiv de personal instruit, iar punctele de colectare să fie marcate clar și unitar.

Începând cu 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi obligate să semnalizeze vizibil punctele de colectare pentru aparatele electrice uzate. Produsele noi vor avea simboluri speciale care să reamintească obligația reciclării separate. Un accent deosebit este pus pe țigările electronice, care vor putea fi returnate gratuit la punctele de vânzare, chiar și fără achiziționarea unui produs nou.

Statul mizează atât pe educație, cât și pe responsabilizare, urmărind să simplifice procesul de reciclare și să reducă aruncarea ilegală a deșeurilor.

Autoritățile avertizează că aruncarea greșită a unui aparat electric nu mai este tratată ca o abatere minoră. În funcție de land, amenzile pot varia de la câteva zeci de euro până la 2.500 de euro pentru un singur obiect. În cazurile în care sunt implicate mai multe aparate, sancțiunile cresc semnificativ. În Saxonia, de exemplu, amenda maximă poate ajunge la 10.000 de euro.