Locuitorii Sectorului 6 beneficiază de mai multe opțiuni pentru a scăpa responsabil de deșeurile periculoase și de aparatele electronice sau electrocasnice vechi. Primăria a amenajat 12 puncte de colectare, funcționale non-stop, pentru a primi diverse tipuri de deșeuri.

Printre acestea se numără bateriile, acumulatorii mici, cartușele și tonerele de imprimantă, produsele de curățenie, spray-urile, pesticide sau substanțele pentru etanșare, precum chit sau silicon. În aceste puncte pot fi predate și aparatele electronice și electrocasnice mici, cum ar fi telefoanele, mixerele, roboții de bucătărie, boxele, fierul de călcat sau fierbătoarele.

Pentru aparatele de mari dimensiuni, cum sunt frigiderul, mașina de spălat sau aragazul, cetățenii pot solicita ridicarea direct la domiciliu, apelând unul dintre numerele puse la dispoziție de firma Urban. Serviciul garantează preluarea obiectelor în termen de 24 de ore de la apel.

0214319117

0757024222

0773848145

Poarta Sărutului, intersecție cu Valea Ialomiței (ANL1);

Str. Pasărea în Văzduh, intersecție cu Pupăza cu Moț (ANL2);

Bd. 1 Mai nr. 49 (lângă AUCHAN);

Calea Giulesti nr. 252 (vis-a-vis de Institutul Pasteur);

Strada Fabricii, intersecție cu str. Apeductului;

Valea Argeșului, intersecție cu Valea Oltului;

Bd. Timișoara nr. 35;

Piața Crângași;

Str. Liniei, intersecție cu Str. Timonierului;

Str. Performanței nr. 45;

Drumul Taberei, intersecție cu Str. Târgu Neamț;

Strada Apusului, nr. 11.

Menținerea curățeniei în Sectorul 6 depinde de fiecare locuitor: de la depozitarea gunoiului în locurile special amenajate, la reciclarea responsabilă a deșeurilor, anunță primăria pe site-ul oficial.

Colectarea deșeurilor menajere de la populație este realizată de firma Urban, în timp ce Administrația Serviciului Public de Salubrizare se ocupă de curățenia stradală, golirea coșurilor de gunoi și de deszăpezire pe timpul iernii.

Autoritățile reamintesc că aruncarea deșeurilor pe domeniul public constituie contravenție și poate fi sancționată cu amenzi între 2.000 și 5.000 de lei. Poliția Locală Sector 6 dispune de mijloace eficiente pentru identificarea persoanelor care încalcă această regulă, astfel încât nimeni nu este scutit de responsabilitate.