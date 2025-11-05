Candidatul USR pentru Primăria Generală a Capitalei a afirmat că nu susține introducerea unor taxe pentru autovehiculele care nu sunt înmatriculate în Bucureşti, dar care circulă prin centrul oraşului. El subliniază că astfel de propuneri au fost deja respinse de instanţe ca neconstituţionale, ceea ce arată că ideea nu poate fi aplicată legal.

„Eu nu înţeleg, cei care lansează ideile astea ca să facă vâlvă nu au văzut că astfel de taxe au fost declarate neconstituţionale?”, a declarat Drulă, insistând asupra faptului că discuția despre aceste taxe este mai degrabă populistă decât practică.

El consideră că taxarea şoferilor pe baza locului de înmatriculare este o soluţie simplistă, dar neeficientă, care nu abordează cauzele reale ale aglomeraţiei în Capitală. Potrivit lui Drulă, problemele de trafic nu sunt generate de cetăţenii veniţi din alte judeţe, ci de numărul mare de maşini din oraş și de lipsa unor măsuri coerente pentru transportul public.

Candidatul a făcut referire la situaţia din staţiunea Mamaia, unde un sistem similar de taxare a fost declarat neconstituţional. În acel caz, maşinile înmatriculate în judeţul Constanţa nu erau supuse taxei de intrare, în timp ce autoturismele din alte judeţe erau taxate. Acest precedent, potrivit lui Drulă, demonstrează că aplicarea unor astfel de măsuri pe criteriul locului de înmatriculare ar încălca principiile juridice.

Drulă a explicat că astfel de taxe generează diviziune între cetăţeni, fără a rezolva problemele reale ale traficului urban. Această perspectivă scoate în evidenţă necesitatea unor soluţii mai ample, precum eficientizarea transportului public sau crearea unor inele de circulaţie funcţionale, pentru a gestiona fluxul de maşini.

„Dacă ne referim la taxarea celor care sunt străini de loc, nu? că asta e ideea, adică dacă au numere din alte părţi… aici, după părerea mea, e un populism dus în exces, în care, cumva trebuie găsit un duşman convenabil şi cine poate să fie duşmanul? În general este străinul. Acum văd că nici măcar nu mai trebuie să fie străin de neam, poate să fie străin de număr de înmatriculare. Dacă scrie IF în loc de B, sau altceva, din cauza lui nu avem loc în trafic. Nu e aşa! Nu avem loc pentru că nu e loc, efectiv, pentru sutele de mii de maşini fără a eficientiza transportul public, fără a avea completate inelele de circulaţie”, a precizat Cătălin Drulă, la Euronews România.

Drulă a reiterat că este împotriva unor politici care creează tensiune între diferite categorii de şoferi și a explicat că se consideră un susținător al libertăţii de circulaţie în oraş. Politicianul subliniază că astfel de taxe ar fi inutile și ar reprezenta un demers de natură populistă, care caută un vinovat convenabil în rândul cetăţenilor.