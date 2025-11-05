Călin Georgescu a făcut public faptul că nu se alătură susținerii scrutinului pentru Primăria București și îl cataloghează drept lipsit de legitimitate.

Cristian Pârvulescu a intervenit pentru a explica contextul deciziei și consecințele sale în plan politic. Conform evaluării sale, atitudinea lui Georgescu denotă atât un angajament de principiu față de procesul electoral, cât și o ajustare a legăturilor tradiționale din scena politică.

„El consideră că tot ceea ce se întâmplă este ilegitim, pentru că a avut loc o lovitură de stat, iar el este președintele ales. În această logică este afirmația mediatizată. Surprinzătoare decizia lui însă, cu privire la doamna Alexandrescu, care rămâne fără prețiosul său sprijin. Pe de altă parte, este și o distanțare de AUR și de Simion, care a profitat masiv, cum era, de altfel, și de așteptat. Nu era nici o relație pasională între cei doi. Simion doar a încercat să profite de pe urma imaginii lui Georgescu”, a explicat, pentru FANATIK, politologul Cristian Pârvulescu.

Ulterior, el a prezentat o analiză detaliată privind modul în care alegerile parțiale din București ar putea afecta poziția partidelor și șansele candidaților. Expertul a punctat că participarea redusă caracteristică acestor scrutinuri are potențialul de a produce rezultate surprinzătoare.

„Trebuie să fim conștienți că alegerile parțiale de la București înseamnă o prezență redusă. Astfel, Călin Georgescu va putea revendica prezența redusă ca printr-un succes propriu. Pe de altă parte, va încurca jocurile AUR, pentru că votanții lui ar fi votat Anca Alexandrescu, dar și PSD. De ce PSD? Pentru că PSD are un electorat undeva în zona aceasta. Extremă dreaptă, dar nu neapărat foarte militanți. Iar această zonă s-ar putea să nu se mobilizeze la alegeri”, a mai ținut să puncteze analistul.

„Pentru PSD este important, având în vedere că nu are un electorat puternic în București, să mobilizeze orice vot. E de așteptat ca votul util să funcționeze în favoarea unuia din candidații adverși ai PSD. Cert este că Anca Alexandrescu are șanse mai mici fără sprijinul lui Georgescu. Deci Alexandrescu și PSD în ordinea asta sunt defavorizați. Singurii care au de câștigat sunt PNL și USR. În funcție de cel care va câștiga bătălia sondajelor, adică Drulă sau Ciucu. Ați văzut că atacul împotriva lui Ciucu este puternic acum”, a afirmat Pârvulescu.

Politologul nu a evitat să se pronunțe și asupra candidaților care participă în prezent la alegeri, evidențiind scenariile probabile și indicând cine ar putea câștiga avantaj prin mobilizarea votului rațional.

„Sunt dintre cei care cred că Băluță nu este favorit. Chiar dacă ar fi primul în sondaje, are o marjă foarte mică. Pe câtă vreme, ceilalți doi, în momentul în care unul dintre ei se va detașa în bătălia de imagine, va putea profita de vot util. Nu o văd pe Anca Alexandrescu retrăgându-se pentru Băluță. Iar cei care trebuiau să se retragă pentru Băluță, au făcut-o deja. Și asta se vede în votul pentru ei, mă refer la Piedone. Doamna Firea risca foarte mult. Deci nu prea a avut alternativă. Probabil că și sondajele i-au fost defavorabile. Și lipsa susținerii, de asemenea”, a mai clarificat specialistul.

După ce președintele Nicușor Dan și-a exprimat sprijinul public pentru Cătălin Drulă, analistul Cristian Pârvulescu a analizat această alianță, explicând cum ar putea influența echilibrul politic din București.

„Este o foarte riscantă soluția președintelui Nicușor Dan, pentru că oricât de bucureștean ai fi, USR-ul rămâne în continuare un partid minoritar și nu majoritar în Capitală. Este evident că președintele caută un partid prezidențial și vede în USR acest lucru, dar aici e un risc, anume că neutralitatea prezidențială poate fi considerată în mare măsură în suferință”, a mai precizat Cristian Pârvulescu.

Mulți locuitori ai Bucureștiului se întreabă cine va ieși învingător la Primăria Capitalei. În această privință, Pârvulescu oferă o analiză pragmatică, subliniind atât natura imprevizibilă a rezultatului, cât și elementele esențiale care vor influența votul.