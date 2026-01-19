Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat luni seară, într-o intervenție la Digi24, că în prezent nu există un acord în cadrul coaliției de guvernare privind introducerea impozitului progresiv în România.

Spre deosebire de poziția ferm negativă pe care ar fi avut-o în urmă cu câțiva ani, Tanczos Barna nu mai exclude o astfel de măsură pe termen mediu sau lung.

Întrebat dacă împărtășește punctul de vedere al ministrului Muncii, Florin Manole, care consideră impozitul progresiv cea mai bună soluție pentru problemele bugetare ale României, vicepremierul a explicat că momentul actual nu este potrivit pentru o schimbare a sistemului fiscal.

El a subliniat însă că, peste câțiva ani, inclusiv el personal ar putea susține introducerea impozitării progresive.

Tanczos Barna a arătat că dezbaterea este una complexă și că opiniile sunt împărțite atât în interiorul UDMR, cât și în rândul specialiștilor. Potrivit acestuia, există colegi de partid și economiști din mediul universitar care susțin impozitarea progresivă, dar și voci care pledează ferm pentru menținerea cotei unice.

„Nu este singur domnul Manole, am și eu colegii în UDMR care susțin impozitarea progresivă. Am prieteni, economiști la universitățile cu renume din România, care susțin impozitarea progresivă. Am și colegi care nu ar face un pas înapoi și ar apela pe la nesfârșit impozitarea cu cotă unică. Este o dezbatere. Nu cred că este momentul să schimbăm acum sistemul de impozitare. Nici nu avem consens în coaliție pe această temă acum. Trebuie așezate lucrurile un pic și reluată această discuție, probabil peste câțiva ani. Eu n-aș zice nu. Acum un an sau doi ani aș fi zis «nu» hotărât la impozitarea progresivă”, a afirmat Tanczos Barna.

Vicepremierul a explicat la postul tv că, deși există numeroase argumente în favoarea impozitului progresiv, la fel de bine pot fi invocate și argumente contra, motiv pentru care nu consideră oportună o modificare rapidă a sistemului fiscal.

Tanczos Barna a mai precizat că impozitarea progresivă funcționează în societăți consolidate, cu valori democratice și de echitate socială bine dezvoltate, oferind ca exemple statele scandinave sau Germania, unde acest model este larg acceptat.

În opinia sa, deși nu este o soluție neobișnuită la nivel european, România nu se află încă în momentul potrivit pentru o astfel de schimbare.

„Înțeleg, sunt foarte multe argumente pro, sunt argumente contra, înțeleg de ce vin și de ce în anumite societăți este sistemul de impozitare progresivă, societăți așezate, societăți cu valori democratice și de echitate socială foarte dezvoltate. Dacă ne uităm la țările din Scandinavia, la Germania, nu este ceva ieșit din comun în Europa, dar nu cred că este momentul pentru România”, a punctat vicepremierul din partea UDMR.

Reamintim că ministrul Muncii, Florin Manole, a susținut duminică seară, tot la Digi24, că majorarea impozitelor pe proprietate a afectat în special persoanele cu venituri reduse și a readus în atenție necesitatea unui sistem fiscal mai echitabil.

El a apreciat că impozitarea progresivă ar reprezenta singura soluție viabilă în acest sens și a menționat că, în cazul familiei sale, impozitele majorate au fost achitate de părinți și de soție, întrucât el nu deține proprietăți.