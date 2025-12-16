Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat la Digi24 că impozitarea progresivă reprezenta alternativa corectă la majorarea TVA. El a explicat că acest model ar fi permis o reducere a poverii fiscale pentru salariile mici și medii, concomitent cu o taxare mai ridicată a veniturilor mari.

Ministrul a amintit că poziția critică față de creșterea TVA a fost exprimată încă de la începutul discuțiilor despre guvernare. El a precizat că atât PSD, cât și președintele României au susținut această variantă alternativă de politică fiscală.

Oficialul de la Muncă a subliniat că nu susține eliminarea totală a impozitării pentru salariul minim. El a explicat că soluția propusă era o taxare mai redusă pentru salariile mici, inclusiv pentru salariul minim pe economie, și o taxare diferențiată pentru veniturile mari.

Potrivit lui Florin Manole, această abordare ar fi permis protejarea celor cu venituri reduse și ar fi asigurat un aport fiscal mai mare din partea celor cu câștiguri ridicate.

„S-a spus critic la adresa temei creșterii TVA-ului la începutul discuțiilor despre această guvernare. Am spus-o mulți și Partidul Social Democrat a spus-o. Și președintele. Nicușor Dan, dacă nu mă înșel, a spus-o și am spus atunci că soluția alternativă este impozitarea progresivă, care să ne ajute să facem o taxare mai mică pentru salariu minim pe economie, nu zero, cum a spus domnul Năsui. Acolo sunt complet în dezacord, dar nu discutăm asta. Deci, o taxare mai mică a salariilor mici, minim pe economie, cele dinspre mediu și o taxare mai mare a veniturilor, în general, veniturilor mari din această țară”, a declarat ministrul.

Florin Manole a precizat că impozitarea progresivă poate funcționa corect doar dacă este aplicată pe venitul globalizat. El a arătat că, într-un astfel de sistem, persoanele cu venituri modeste și clasa medie nu ar trebui să suporte o povară fiscală suplimentară.

Ministrul a susținut că, dimpotrivă, impozitarea progresivă ar trebui să reducă taxarea muncii pentru salariile mici și să crească nivelul de impozitare pentru veniturile foarte mari. El a invocat, în acest context, pozițiile favorabile exprimate de Comisia Europeană, FMI și Banca Mondială.

Florin Manole a vorbit și despre efectele salariului minim asupra mediului de afaceri. El a explicat că nu toate industriile sunt afectate în același mod de majorarea salariului minim.

Ministrul a arătat că există sectoare, precum IT-ul, unde salariul minim nu reprezintă o problemă reală, în timp ce în domenii precum restaurantele discuția este una relevantă. În opinia sa, această diferențiere trebuie luată în calcul atunci când sunt formulate politici publice.