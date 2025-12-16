Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat modificarea tarifelor reglementate pentru transportul și distribuția energiei electrice, deciziile urmând să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Măsurile vizează operatorul național Transelectrica, responsabil de transport, și cei patru mari distribuitori regionali: Rețele Electrice, Distribuție Energie Electrică România (DEER), Delgaz Grid și Distribuție Energie Oltenia (DEO).

Pentru Transelectrica, ANRE propune o creștere a tarifului de extragere a energiei din rețea cu 10,35%, de la 33,03 lei/MWh la 36,45 lei/MWh, iar tariful de introducere a energiei în sistem va urca cu 10,33%, de la 3,29 lei/MWh la 3,63 lei/MWh, valori exprimate fără TVA. Deciziile se bazează pe analiza veniturilor și corecțiilor necesare pentru perioada a V-a de reglementare, incluzând ajustările anuale pentru 2024.

În ceea ce privește distribuția energiei, majorările variază semnificativ între regiuni, reflectând diferențele în starea rețelelor, pierderile tehnologice și necesarul de investiții pentru modernizare.

Astfel, pentru Rețele Electrice, preluat de grupul grec PPC de la Enel, tariful crește cu 7,91%, până la 317,39 lei/MWh. La DEER, majorarea este moderată, de 1,25%, ajungând la 355,34 lei/MWh, în timp ce Delgaz Grid înregistrează o creștere substanțială de 9,81%, până la 387,91 lei/MWh.

Singura regiune în care consumatorii vor beneficia de o reducere este Oltenia, unde Distribuție Energie Oltenia propune scăderea tarifului cu 8,32%, de la 363,53 lei/MWh la 333,25 lei/MWh.

Aceste ajustări urmăresc să echilibreze costurile operaționale și necesarul de investiții al operatorilor.

Consumatorii casnici și non-casnici din România nu au mai beneficiat de plafonarea prețului energiei electrice printr-o schemă națională generală, după ce mecanismul anterior a expirat la 1 iulie 2025. Astfel, costul energiei s-a stabilit în funcție de contractul individual cu furnizorul.

Pe piața liberalizată, consumatorii au plătit tariful prevăzut în contractele încheiate fie pe piața concurențială, fie în regim de serviciu universal. Prețurile au variat semnificativ între furnizori, precum PPC, Engie, Electrica Furnizare sau Hidroelectrica. Facturile au inclus și tarifele reglementate de transport și distribuție, stabilite de ANRE, care au fost ajustate pe parcursul anului 2025.

Pentru consumatorii vulnerabili, Ministerul Energiei a menținut un mecanism de sprijin care a presupus tichete valorice, aplicabile pe baza unor criterii de venit specifice.

Prețuri orientative pe kWh (cu TVA inclus) de la principalii furnizori, valabile pentru contractele active în decembrie 2025: