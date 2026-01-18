Florin Manole a afirmat la Digi24 că statul are la dispoziție mecanisme și fonduri europene pentru sprijinirea angajărilor, însă multe dintre aceste măsuri așteaptă încă acordul politic final. Declarațiile vin în contextul în care apar temeri privind falimente în rândul micilor întreprinderi, concedieri și reduceri în administrația publică.

Ministrul a spus că PSD a propus încă din toamnă un pachet de relansare economică, în care intră subvenționarea locurilor de muncă pentru anumite categorii vulnerabile. El a indicat în special tinerii care se angajează pentru prima dată.

Potrivit lui Florin Manole, există posibilitatea acordării unei subvenții pentru tinerii la primul job, finanțată din fonduri europene. Mecanismul ar presupune sprijinirea angajatorului timp de doi ani, cu condiția ca tânărul să fie păstrat în firmă încă 18 luni, pe contract pe perioadă nedeterminată.

Manole a precizat că proiectul legislativ este deja redactat și că bugetul necesar există, însă aplicarea efectivă depinde de acordul guvernului.

Ministrul a mai declarat că subvențiile pentru angajare fac parte dintr-un pachet mai amplu de relansare economică, propus de PSD, pentru domenii precum munca, sănătatea, energia și agricultura.

El a recunoscut că nu toate propunerile PSD au fost acceptate în coaliția de guvernare. Unele măsuri, precum plafonarea prețurilor la alimente sau creșterea salariului minim, ar fi fost negociate intens și adoptate în final prin consens, însă alte inițiative au rămas blocate.

Florin Manole a subliniat că deciziile finale îi aparțin premierului, dar că partenerii de coaliție trebuie să se respecte reciproc. În același timp, el a admis că unele subiecte sensibile au fost amânate, chiar și în condițiile unei presiuni publice.

Florin Manole a confirmat că pensiile rămân înghețate în 2026, după decizia guvernului de a bloca punctul de pensie încă din primul pachet de măsuri. El a afirmat că aceeași decizie se aplică și alocațiilor pentru copii, precum și salariilor din sectorul public, pe tot parcursul anului.

Ministrul a spus că Guvernul analizează, ca măsură compensatorie, acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu cele mai mici venituri, în funcție de resursele bugetare disponibile.

În acest context, Manole a reamintit existența unui sprijin lunar de 50 de lei pentru gospodăriile cu venituri foarte mici, acordat pe loc de consum. Măsura, care fusese inițial limitată până în martie, a fost prelungită până la finalul anului 2026.

Ajutorul se adresează persoanelor care locuiesc singure sau gospodăriilor cu venituri sub pragul stabilit și are ca scop reducerea impactului creșterii prețurilor la energie. Ministrul a spus că alte măsuri, inclusiv pentru gaze, ar putea fi anunțate separat de Ministerul Energiei.

Florin Manole a mai transmis că înghețarea punctului de pensie, a alocațiilor și a salariilor a fost adoptată în pachetul 1 de măsuri al Guvernului Bolojan, iar sprijinul pentru pensionarii cu venituri mici rămâne condiționat de resursele bugetare.