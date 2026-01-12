Ministerul Finanțelor a demarat prima ediție din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR, oferind românilor oportunitatea de a investi în instrumente financiare sigure, cu dobânzi atractive. Perioada de subscriere este cuprinsă între 12 ianuarie și 6 februarie 2026, iar investițiile pot fi realizate pe termene de 1, 3 sau 5 ani, cu dobânzi anuale de 6,40%, 7% și, respectiv, 7,40%.

Titlurile de stat sunt emise în formă dematerializată, cu valoare nominală de un leu, iar veniturile obținute din acestea sunt complet neimpozabile.

Persoanele fizice pot achiziționa titlurile de stat prin mai multe canale:

Online , prin platforma Ghişeul.ro, între 12 ianuarie și 4 februarie;

Prin SPV , între 12 ianuarie și 5 februarie, doar pentru cei înregistrați pe platformă, folosind unitățile Trezoreriei Statului;

La sediile Trezoreriei , între 12 ianuarie și 6 februarie;

Prin subunitățile Poștei Române, în mediul urban până pe 5 februarie și în mediul rural până pe 4 februarie.

Investitorii au posibilitatea de a efectua mai multe subscrieri într-o singură emisiune și pot anula subscrierile doar în perioada de subscriere, printr-o cerere formală.

Operațiunile care pot fi realizate integral online includ deschiderea contului de subscriere, achiziția titlurilor TEZAUR și transferul sumelor în contul bancar personal. Pentru a sprijini un proces digitalizat și eficient, Ministerul Finanțelor a pus la dispoziția investitorilor un ghid detaliat privind aceste operațiuni.

Eligibili pentru a investi sunt cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani la momentul subscrierii. Fondurile atrase prin emisiunea de titluri de stat vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.

Prospectul de emisiune și eventualele actualizări pot fi consultate pe site-ul Ministerului Finanțelor și al Poștei Române. Programul TEZAUR, introdus inițial în martie 2025 cu posibilitatea achiziției online prin Ghişeul.ro, continuă astfel să ofere românilor o modalitate simplă și sigură de economisire, la doar un click distanță.

Programul TEZAUR a fost lansat de Ministerul Finanțelor în anul 2018. Acesta a fost conceput ca o soluție de economisire pe termen mediu și lung dedicată exclusiv persoanelor fizice, oferind o alternativă sigură la depozitele bancare.