În iunie 2025, ministrul apărării din Austria, Klaudia Tanner, a înființat un comitet care are misiunea să elaboreze planuri privind serviciul militar obligatoriu. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, decizia a fost luată ca reacție la contextul de securitate din regiune. Comisia este formată din 23 de membri și urmează să își prezinte recomandările marți.

În acest moment nu este vorba despre o lege adoptată, ci despre un proces de evaluare, cu mai multe scenarii aflate pe masă. Totuși, faptul că sunt analizate inclusiv formule care ar putea implica adolescenți arată cât de serios este tratat subiectul în mediul politic austriac.

Die Presse scrie că două modele sunt privite ca fiind cele mai fezabile în cercurile politice. Primul este modelul „8+2”, care pare să fie discutat intens în cadrul comitetului. În acest scenariu, serviciul militar obligatoriu ar dura opt luni, urmate de perioade de instruire de două luni. În același timp, durata serviciului civil ar urma să fie extinsă la 12 luni.

Al doilea model, asociat în discuții cu preferințele SPÖ, ar păstra durata serviciului de bază la șase luni. În schimb, ar reintroduce obligativitatea unor etape suplimentare de pregătire practică, care ar putea dura câteva săptămâni sau chiar luni, în funcție de forma finală a proiectului.

Chiar dacă există variante tehnice pe masă, proiectul riscă să devină și o dispută politică. În articol este menționat că Partidul Neos nu susține prelungirea serviciului militar. Secretarul general al Neos, Douglas Hoyos, a transmis că formațiunea s-a opus constant unei astfel de măsuri și că nu vede o majoritate politică pentru ea, mai ales dacă nu este parte din programul de guvernare.

Din acest motiv, chiar dacă raportul comitetului vine cu recomandări concrete, drumul până la o decizie finală poate fi complicat. În practică, orice modificare majoră are nevoie de sprijin politic suficient, dar și de o formulă care să nu provoace blocaje în interiorul coaliției.

Raportul amintește și alte opțiuni, inclusiv un model de tip elvețian, care ar presupune patru luni de serviciu militar și încă câteva luni de pregătire practică. Pe termen lung, sunt analizate și scenarii care ar include serviciul militar obligatoriu și pentru femei, după modelul unor state care au introdus deja această regulă.

Totuși, aceste variante sunt prezentate ca fiind realizabile doar în timp, pentru că Austria ar avea nevoie de adaptări în infrastructură și în sistemul de apărare. În plus, un acord politic pentru o astfel de schimbare este considerat puțin probabil în acest moment. Ministrul Tanner este menționată ca respingând ideea obligativității pentru femei până când ar exista o egalitate deplină între sexe.

În paralel, amintim că, în Germania, de la 1 ianuarie 2026, bărbații de peste 18 ani sunt obligați să se prezinte la un examen medical de recrutare. Serviciul militar ar urma însă să rămână voluntar, iar ministrul apărării Boris Pistorius consideră că această formulă ar fi suficientă.