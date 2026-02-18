Sorin Grindeanu a transmis explicit că PSD nu renunță la condiția privind adoptarea pachetului de protecție socială, iar această solicitare rămâne esențială pentru continuarea colaborării în Coaliție.

În contextul negocierilor pe buget, liderul social-democrat a afirmat că „rămâne condiția PSD de adoptare a pachetului pentru protecția socială – nu văd ce ar putea să se întâmple să nu mai rămână”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24.

Acesta a argumentat că măsurile sunt necesare în condițiile în care situația economică s-a înrăutățit în ultimele luni, iar inflația a crescut semnificativ. Potrivit lui, puterea de cumpărare a scăzut, iar categoriile vulnerabile au nevoie de sprijin direct din partea statului.

„Când a venit acest Guvern, inflația era de 5%, acum e la 10%. Puterea de cumpărare a scăzut. PSD vine cu acest pachet care se adresează pensiilor mici, de asemenea trebuie să reglăm lucrurile pentru persoanele cu dizabilități”, a afirmat Grindeanu.

În completare, liderul PSD a detaliat impactul bugetar al acestor măsuri și a subliniat că protejarea persoanelor vulnerabile trebuie să fie o prioritate a Executivului.

„Ne-am duce la 4,2 miliarde de lei acest efort, țintit către persoanele cu dizabilități”, a spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu a precizat că prezența PSD în Coaliție este direct legată de asumarea acestor măsuri în bugetul final.

„Cât timp se dorește ca PSD să fie parte a acestei Coaliții, atunci aceste lucruri trebuie să fie reglementate. Vorbim de un PIB de peste 2 miliarde, iar ceea ce cer românii cu venituri mici e să îi ajutăm – îi ajutăm prin acest pachet de solidaritate. Nu înseamnă însă să tăiem investițiile, inclusiv pe cele din transporturi”, a declarat el.

Pe lângă condițiile legate de protecția socială, Sorin Grindeanu a atras atenția asupra ritmului investițiilor în infrastructură, în special în sectorul autostrăzilor, unde există întârzieri și incertitudini privind plățile.

Liderul PSD a arătat că pentru acest an este estimată finalizarea a peste 250 de kilometri de autostradă, însă a remarcat o încetinire a ritmului construcțiilor în anul precedent. „peste 250 de kilometri de autostradă ar trebui finalizați anul acesta, însă se constată o încetinire anul trecut a ritmului construcțiilor, iar eu sunt pesimist în privința plăților la CNAIR. Ritmul nu a fost cel din 2024, 2023 sau 2022”, a spus acesta.

În opinia sa, constructorii nu sunt responsabili pentru această situație, ci lipsa de predictibilitate bugetară.

„Constructorii au putut însă, nu e vina lor. Cât am fost eu la Transporturi s-au făcut 400 de kilometri de autostradă, pentru că a existat încredere între mine, ca ministru, și constructori. Dar anul trecut nu a existat predictibilitate. Nu s-a plătit în modul în care au existat angajamente de plată la începutul anului, iar lucrurile astea s-au văzut”, a afirmat el.

Sorin Grindeanu a făcut referire și la proiectele finanțate prin PNRR, exprimând îngrijorări legate de respectarea termenelor asumate.

„Eu stau cu frica în sân pe proiectele din PNRR pentru autostrăzi – de exemplu trebuie să fie gata cea până la Pașcani. Însă nu există o prioritizare și încredere”, a declarat Grindeanu.

Chiar dacă nu a pus sub semnul întrebării capacitatea statului de a plăti facturile, liderul PSD a admis că rămâne rezervat în privința ritmicității plăților.

„Nu înseamnă că nu vor fi plătiți – avem cumva bugetul și nu știu eu? Sunt doar pesimist pentru că am văzut anul trecut o lipsă de predictibilitate pe ritmicitatea cu care se plătesc facturile”, a spus liderul PSD.

În final, Sorin Grindeanu a subliniat că așteaptă să analizeze forma finală a bugetului, punctând că prioritizarea investițiilor prin PNRR trebuie să fie clară în următoarele luni.