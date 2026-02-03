Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a plecat marți în Israel, unde va rămâne până joi, 5 februarie 2026, într-o vizită oficială anunțată de Partidul Social Democrat. Deplasarea are loc într-un context diplomatic și economic relevant și are ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale dintre România și Statul Israel.

Potrivit programului oficial transmis de PSD, Sorin Grindeanu a avut programată, chiar în prima zi a vizitei, o întâlnire cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Întrevederea a avut loc marți, începând cu ora 15:30, și a vizat în principal dezvoltarea cooperării economice dintre cele două state.

Agenda vizitei include și o întrevedere cu președintele Statului Israel, Isaac Herzog, discuțiile fiind centrate pe aprofundarea dialogului politic și economic dintre cele două țări.

Prima zi a vizitei oficiale a lui Sorin Grindeanu în Israel este dedicată discuțiilor la cel mai înalt nivel guvernamental, punctul central fiind întrevederea cu premierul Benjamin Netanyahu.

În cadrul discuțiilor, Sorin Grindeanu a subliniat necesitatea accelerării cooperării economice bilaterale, indicând această direcție drept o prioritate strategică pentru relația româno-israeliană.

„Dezvoltarea accelerată a relațiilor economice este noua țintă a cooperării dintre România și Israel. Aceasta a fost una dintre temele majore ale întâlnirii de azi cu prim-ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu”, a transmis Sorin Grindeanu, într-o postare publicată pe Facebook.

Președintele Camerei Deputaților a explicat că discuțiile nu s-au concentrat pe trecut, deși a amintit faptul că au trecut aproape nouă ani de la precedenta sa vizită oficială la premierul israelian. Accentul a fost pus pe proiectele viitoare și pe extinderea prezenței economice reciproce.

„Deși ne-am amintit și de trecut, fiindcă sunt deja aproape 9 ani de la precedenta mea vizită la premierul israelian, accentul l-am pus pe proiectele de viitor. Amândoi vrem mai multe companii românești care să intre pe piața israeliană și noi investiții importante ale firmelor din Israel în economia noastră”, a precizat Sorin Grindeanu.

Un alt punct central al discuțiilor purtate de Sorin Grindeanu în Israel îl reprezintă colaborarea în domeniul tehnologiilor avansate, în special inteligența artificială și inovarea. Oficialul român a evidențiat rolul Israelului ca partener strategic și sursă de expertiză în aceste sectoare esențiale pentru dezvoltarea economică.

În mesajul său public, Sorin Grindeanu a arătat că premierul Benjamin Netanyahu este un partener apropiat al României și că există deschidere pentru un schimb consistent de know-how.

„Iar premierul Netanyahu este un partener apropiat al țării noastre. Sunt convins că ne va ajuta să preluăm de la companiile israeliene expertiza de cel mai înalt nivel în inteligență artificială și inovare tehnologică și să o aplicăm în toate ramurile esențiale ale economiei”, a scris Sorin Grindeanu.

Tema cooperării economice a fost reluată și în cadrul discuției cu președintele Knesset-ului, Amir Ohana, pe care Sorin Grindeanu l-a descris drept un susținător constant al relațiilor bilaterale.

„Acest subiect l-am abordat și la discuția cu președintele Knesset-ului (Parlamentul israelian), Amir Ohana, un adevărat prieten al României. Există toată deschiderea autorităților Statului Israel să dezvoltăm cooperarea bilaterală”, a transmis președintele Camerei Deputaților.

Sorin Grindeanu a indicat că România urmărește să adopte modele economice de succes din Israel, în special cele bazate pe investiții strategice în sectorul high-tech și pe dezvoltarea unui ecosistem solid de start-up-uri.

„Vrem să urmăm modelele economice de succes de aici – investiția strategică în sectorul high-tech power și într-un ecosistem impresionant de start-up-uri, care reușesc să crească și să ajungă actori economici de top. Așa putem accelera creșterea economică, dar și să reducem birocrația statului în cel mai eficient mod”, a mai precizat acesta.



„Întâlnire cu premierul Benjamin Netanyahu: am convenit să accelerăm legăturile economice. Mai multe companii românești în Israel, noi investiții israeliene în România și expertiză de top în domeniul inteligenței artificiale și tehnologiei pentru a consolida sectoarele cheie”, a scris Sorin Grindeanu.