Sorin Grindeanu îl critică pe Ilie Bolojan. În centrul acestor tensiuni se află și Ilie Bolojan, pe care Grindeanu îl consideră o figură-cheie în arhitectura negocierilor politice actuale.

Sorin Grindeanu a transmis un mesaj ferm privind poziția PSD în negocierile de la Palatul Cotroceni, subliniind că partidul nu va susține un guvern minoritar format în jurul PNL și USR. În viziunea social-democraților, o astfel de formulă ar putea accentua instabilitatea politică și economică.

Liderul PSD a insistat asupra faptului că formarea unei majorități funcționale trebuie să includă partide cu orientare pro-occidentală clară, însă într-un cadru de echilibru politic mai larg.

În declarațiile sale, Grindeanu a susținut că actualul blocaj politic ar fi alimentat de strategii și obiective politice diferite între actorii principali ai scenei politice. El a afirmat că Ilie Bolojan ar promova o reconfigurare a spectrului politic în două mari blocuri ideologice, ceea ce ar complica procesul de formare a unui guvern stabil.

Totodată, liderul PSD a sugerat că această abordare ar putea avea și o dimensiune strategică pe termen lung, legată de consolidarea poziției politice înaintea viitoarelor cicluri electorale.

”Președintele a vrut mai mult să afle care sunt constrângerile, adică acele linii roșii peste care fiecare partid nu poate să treacă. Nu mai dorim un Guvern condus de Ilie Bolojan. În acest moment Ilie Bolojan e un fel de zombie politic. Majoritate nu facem cu partide care nu sunt pro-occidentale. Nu vom susține un guvern minoritar PNL-USR. Toate lucrurile sunt blocate din cauza lui Ilie Bolojan. E bine c-am avut moțiunea de cenzură, există o șansă să evităm dezastrul. Ne arată cum este economia acum. Am încercat să reparăm. Mi-am și cerut iertare românilor, probabil ar fi trebuit să facem mai repede moțiunea. Nu am prevăzut aceste momente, cu direcția în care se va îndrepta România. 80% dintre români spun că România merge într-o direcție greșită. datele INS sunt oglinda acestei guvernări”, spune Sorin Grindeanu.

Un alt punct sensibil ridicat de Sorin Grindeanu a fost legat de presupusa orientare a lui Ilie Bolojan către cursa prezidențială din 2030. Potrivit liderului PSD, unele decizii politice actuale ar putea fi interpretate prin prisma unei posibile candidaturi viitoare.

Aceste afirmații reflectă tensiuni mai largi în cadrul scenei politice, unde negocierile actuale sunt influențate de calcule electorale pe termen lung și de repoziționări strategice între partide.

Criza politică actuală este amplificată de dificultatea partidelor de a ajunge la un compromis privind structura viitorului guvern. În acest climat, dezbaterile publice au devenit tot mai intense, iar liderii politici își asumă poziții ferme în spațiul mediatic.

Grindeanu a invocat și percepția generală a populației asupra direcției în care se îndreaptă România, subliniind că nemulțumirea publică este un factor care ar trebui luat în considerare în procesul de formare a unei noi guvernări.