Sorin Grindeanu, președintele social-democraților, a fost invitat, spun surse apropiate acestei chestiuni, la Palatul Cotroceni, acolo unde se va întâlni cu președintele Nicușor Dan.

Cei doi ar putea discuta cu privire la conflictele care au avut loc recent în interiorul coaliției de guvernare. De asemenea, sursele mai spun că președintele Nicușor Dan ar fi avut convorbiri telefonice și cu prim-ministrul Ilie Bolojan.

Cu o zi înainte, președintele PSD a anunțat că formațiunea sa nu mai susține actuala formulă de guvernare. Acesta a spus că nu a mai auzit pe nimeni care să dorească să continue guvernarea cu Ilie Bolojan ca premier.

”Nimeni nu susţine să rămânem cum suntem acum. N-am auzit pe cineva care să spună că trebuie să continuăm în aceeaşi formă, adică să avem prim-ministru Ilie Bolojan, şi să rămână lucrurile în această formă, în coaliţie. Toată lumea îşi doreşte, aşa cum am şi votat, de fapt, în iunie anul trecut, să continuăm, sau aproape toată lumea, în cadrul unei coaliţii pro-europene, dar să nu mai fie lucrurile în aceşti parametri. Şi asta nu pentru că e extraordinar de bine în România. Vedem cu toţii că mergem într-o direcţie greşită”, a explicat Grindeanu.

De asemenea, Sorin Grindeanu a mai spus și care sunt cele trei scenarii pe care partidul le are în vedere.

”Azi am prezentat colegilor din regiunea Moldova cele trei posibile scenarii. Primul este cel de a rămâne aşa cum suntem acum, al doilea, care comportă, să spunem, şi alte trei sub-scenarii, înseamnă să rămânem în actuala coaliţie, dar să existe o reconfigurare şi al treilea este trecerea în opoziţie. Nu există alte variante”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Bacău.

Liderul PSD a arătat că, potrivit indicatorilor macroeconomici, situația nu este una bună. Acesta a precizat că există o inflație de aproape 10%, că 55.000 de persoane au fost disponibilizate din sectorul privat în ultimele șase-șapte luni, că producția industrială a României a scăzut de la o lună la alta cu 16% și că puterea de cumpărare a pensionarilor s-a redus cu 25%.