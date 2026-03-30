Președintele Nicușor Dan a declarat că nu tipul măsurii este esențial, ci impactul pe care aceasta îl va avea asupra prețurilor la carburanți. Acesta a explicat că discuția privind reducerea TVA sau a accizei este una tehnică și că, din perspectiva consumatorilor, important este rezultatul final, respectiv prețul plătit.

El a arătat că, potrivit discuțiilor purtate cu liderii coaliției, dacă măsurile vor fi asumate, acestea ar putea duce la o scădere sensibilă a prețurilor.

„Aici e o chestiune extrem de tehnică, care nu cred că interesează oamenii, că scazi acciza sau că scazi TVA-ul, când important este care este impactul pe preţ (…) Nu vreau eu să dau speranţe, să vorbesc în numele Guvernului, dar, aşa cum cred că se profilează lucrurile, o să fie o scădere, o să fie sensibilă”, a declarat, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan.

Nicușor Dan a precizat că deciziile actuale sunt luate în funcție de nivelul actual al prețului petrolului și de măsurile care urmează să fie adoptate de Guvern în această săptămână. El a explicat că, dacă discuțiile în curs se concretizează, scăderea prețurilor va fi una resimțită de populație.

În același timp, președintele a arătat că evoluția prețului petrolului pe termen scurt nu poate fi anticipată, iar eventualele schimbări vor necesita măsuri suplimentare în funcție de context.

„Haideţi deocamdată să ne raportăm la preţul petrolului de azi şi la măsurile pe care Guvernul le va lua în această săptămână. Care, aşa cum am spus, dacă discuţiile la care am participat cu ei se concretizează, vor duce la o scădere care se va simţi. Ce se va întâmpla cu preţul petrolului peste două săptămâni, peste cinci săptămâni, asta e o discuţie pe care cred că nimeni nu poate să o prevadă şi faţă de care, la momentul respectiv, se vor lua măsuri”, a spus președintele.

Nicușor Dan a afirmat că nu consideră că Guvernul a reacționat tardiv la creșterea prețurilor la carburanți. Acesta a arătat că au fost deja luate unele măsuri și că este probabil ca alte decizii să fie adoptate în perioada imediat următoare.

„A fost o măsură care a fost deja luată, va mai fi una foarte probabil care va fi luată săptămâna asta (…) Eu nu cred că ritmul în care Guvernul a acționat nu a fost unul bun. Adică eu cred că nu a răspuns acestei crize”, a mai declarat Nicuşor Dan.

În ceea ce privește situația de pe piața globală, președintele a explicat că majorarea prețului petrolului reprezintă o criză care se reflectă și la nivel național. El a precizat că, în prezent, Guvernul încearcă să țină această situație sub control prin măsurile adoptate și prin cele care urmează să fie luate.

„Evident că atunci când pe piaţa globală ai o creştere substanţială a preţului petrolului, evident că eşti într-o criză care se reflectă pe naţional. Pentru moment, pentru moment Guvernul încearcă să ţină această criză sub control prin măsurile pe care le-a luat şi pe care le va lua”, a spus șeful statului.

Președintele a arătat că au avut loc discuții în cadrul coaliției și că acestea vor continua până la ședința de Guvern programată pentru această săptămână.

Nicușor Dan și-a exprimat speranța că va fi identificată o formulă care să fie asumată de coaliție și care să contribuie la reducerea prețurilor.

„Mai sunt discuţii până la şedinţa de Guvern de joi şi eu sper că până în joi să se găsească formula potrivită de pe care coaliţia să-şi o asume”, a afirmat Nicuşor Dan.

În paralel, coaliția a decis și alte măsuri, printre care prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă trei luni și constituirea unui grup de lucru privind criza din energie și impactul scumpirii carburanților.