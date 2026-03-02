Într-o conferință de presă susținută luni, purtătorul de cuvânt pentru Energie al Comisiei Europene, Anna-Kaisa Ikonen, a precizat că evaluările preliminare nu indică un risc urgent pentru aprovizionarea statelor membre.

„Analiza noastră arată că nu există o îngrijorare imediată privind securitatea aprovizionării pentru Uniunea Europeană”, a declarat oficialul european.

Mesajul vine pe fondul tensiunilor din regiunea Golfului Persic, care au generat creșteri ale cotațiilor la petrol și gaze.

Executivul european a cerut statelor membre să transmită în cursul zilei de luni propriile evaluări privind posibilele riscuri pentru aprovizionarea cu energie.

În următoarele 48 de ore, Bruxelles-ul va convoca o reuniune a grupului de coordonare pentru petrol din cadrul Comisiei Europene, pentru a analiza situația în detaliu și a evalua eventuale scenarii.

Purtătorul de cuvânt a evitat să comenteze impactul asupra prețurilor, subliniind că prioritatea actuală este monitorizarea fluxurilor energetice.

În ceea ce privește gazele naturale, oficialul european a precizat că depozitele Uniunii Europene sunt umplute în proporție de aproximativ 30%, nivel considerat adecvat pentru această etapă a anului.

Ikonen a respins ideea unor măsuri de urgență, arătând că „nu există deficit”.

Totodată, Comisia Europeană ar putea convoca și grupul de coordonare pentru gaze, dacă statele membre vor solicita acest lucru.

După criza energetică din 2022, Uniunea Europeană și-a diversificat sursele de aprovizionare și a consolidat mecanismele de solidaritate și stocare.

În prezent, Comisia transmite un mesaj de calm, dar rămâne pregătită să activeze rapid instrumentele de coordonare în cazul în care situația din Orientul Mijlociu ar afecta direct rutele critice de transport energetic.

Bogdan Ivan a declarat că a purtat discuții directe cu operatorii din piața carburanților și că nivelul actual al rezervelor depășește pragul minim impus pentru siguranța energetică a țării.

„Am discutat cu operatorii de piața suntem asigurați cu depozite în proporție de 102%, ce poate asigura aprovizionarea României în situație de avarie pentru 90 de zile, însă nu suntem în această situație. Avem o creștere cu 10% a prețului petrolului la nivel internațional, dar nu e vorba de o creștere extrem de mare.”

Potrivit ministrului, România dispune atât de stocuri comerciale, cât și de rezerve strategice care pot fi utilizate în cazul unei deteriorări a contextului internațional. Cu toate acestea, oficialul a subliniat că, în prezent, nu există indicii privind o eventuală întrerupere a aprovizionării sau o criză iminentă pe piața internă.

În spațiul public au apărut informații legate de posibile creșteri abrupte ale prețurilor la carburanți, pe fondul scumpirii petrolului la nivel global. Ministrul Energiei a transmis însă că autoritățile monitorizează atent situația pentru a preveni eventuale speculații.