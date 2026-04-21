Noua taxă de drum introdusă de autoritățile olandeze marchează o schimbare majoră în modul de taxare a transportului rutier de marfă, prin trecerea la un sistem bazat exclusiv pe distanța parcursă.

Începând cu 1 iulie 2026, această taxă de drum va fi aplicată pe majoritatea autostrăzilor din Olanda, dar și pe anumite drumuri provinciale și municipale incluse în rețeaua națională. Spre deosebire de sistemele clasice, nu vor exista bariere fizice sau puncte de taxare, întreaga infrastructură fiind digitalizată.

Camioanele vizate vor fi echipate cu dispozitive GPS care vor înregistra automat kilometrii parcurși pe segmentele de drum taxabile. Datele colectate vor sta la baza facturării către companiile de transport, în funcție de utilizarea reală a infrastructurii, relatează De Nieuwe Ster.

Nivelul taxei nu va fi uniform. Acesta va varia inclusiv în funcție de clasa de emisii a vehiculului, ceea ce înseamnă că operatorii care utilizează camioane mai puțin poluante vor beneficia de costuri reduse. Prin această diferențiere, autoritățile încearcă să stimuleze modernizarea flotelor și reducerea emisiilor.

Introducerea noii taxe de drum vine la pachet cu eliminarea sau reducerea altor obligații fiscale pentru transportatori, într-un efort de a echilibra impactul financiar asupra industriei.

După data de 1 iulie 2026, taxa de proprietate pentru camioanele de până la 12.000 de kilograme va fi complet eliminată. În cazul vehiculelor mai grele, această taxă va fi redusă semnificativ. Astfel, noul sistem nu introduce doar costuri suplimentare, ci și ajustări menite să redistribuie sarcina fiscală.

Măsura vizează exclusiv sectorul transportului de marfă. Pentru autoturisme, nu sunt prevăzute modificări în ceea ce privește taxarea utilizării infrastructurii rutiere.

Reforma include și eliminarea sistemului Eurovignette, utilizat anterior pentru taxarea camioanelor în mai multe state europene. Înlocuirea acestuia cu o taxă de drum bazată pe kilometri reflectă o tendință mai largă la nivel european.

Autoritățile olandeze nu limitează aplicarea noii taxe de drum la autostrăzi, ci o extind și în anumite zone urbane, unde traficul greu are un impact semnificativ asupra infrastructurii și mediului.

În orașe precum Maastricht, taxa va fi aplicată inclusiv pe drumuri municipale și artere principale. Printre rutele vizate se numără segmente importante precum A2, A76, A79 și N278, dar și străzi urbane stabilite de autorități în funcție de fluxurile de trafic.

Măsuri similare sunt planificate și în alte orașe importante, precum Rotterdam, ’s-Hertogenbosch și Utrecht. Extinderea sistemului în mediul urban are rolul de a gestiona mai eficient circulația camioanelor și de a reduce presiunea asupra infrastructurii locale.

Prin această abordare, autoritățile urmăresc nu doar colectarea de venituri, ci și optimizarea rutelor utilizate de transportatori, în special în zonele dens populate.

Introducerea unei taxe de drum bazate pe kilometri în Olanda se înscrie într-un context european mai larg, în care tot mai multe state adoptă sisteme similare pentru transportul de marfă.

La începutul anului, Belgia a anunțat că analizează implementarea unei viniete de aproximativ 100 de euro pentru șoferii străini, posibilă începând cu 2027. În prezent, rețeaua rutieră belgiană este gratuită pentru autoturisme, însă camioanele de peste 3,5 tone sunt deja supuse unei taxe electronice prin sistemul ViaPass.

În lipsa respectării acestor reguli, sancțiunile pot ajunge până la 5.000 de euro, ceea ce indică un nivel ridicat de strictețe în aplicarea legislației.

În regiune, una dintre puținele taxe aplicate autoturismelor rămâne utilizarea tunelului Liefkenshoek, în apropiere de Anvers, unde tarifele diferă în funcție de tipul vehiculului și metoda de plată.

Tabel sinteză: principalele elemente ale noii taxe de drum din Olanda: