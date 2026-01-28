Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, după întâlnirea cu miniștrii social-democrați din Guvernul condus de Ilie Bolojan, că toate șantierele aflate în derulare în domeniile infrastructurii medicale și transporturilor trebuie să beneficieze de finanțare asigurată.

Potrivit acestuia, menținerea unui ritm susținut de lucru este esențială, în special pentru finalizarea proiectelor incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Liderul PSD a precizat că, în cadrul discuțiilor, a fost analizată situația marilor proiecte de investiții din fiecare sector, acestea urmând să reprezinte priorități clare în construcția bugetului pentru anul 2026.

Grindeanu a subliniat că adoptarea rapidă a programului de relansare economică, împreună cu reforma administrației, este necesară pentru a evita pierderi economice semnificative, precum dispariția locurilor de muncă și închiderea firmelor.

În ceea ce privește agricultura, președintele social-democraților a arătat că programele de sprijin inițiate în ultimii ani de miniștrii PSD trebuie continuate.

El a invocat datele oficiale ale Institutului Național de Statistică, care indică faptul că aceste măsuri au început să genereze rezultate concrete, reflectate într-o creștere solidă a producției agricole.

Totodată, Sorin Grindeanu a anunțat că miniștrii de la Energie și Muncă lucrează la un program de măsuri destinat protejării categoriilor cele mai expuse riscurilor sociale. Printre beneficiari se numără pensionarii cu venituri mici (vezi aici detalii despre ce sume s-ar putea acorda), copiii cu dizabilități și copiii proveniți din familii cu dificultăți materiale severe.

Președintele PSD a arătat că formațiunea politică este conștientă de constrângerile bugetare existente, însă acestea nu pot justifica lipsa sprijinului pentru persoanele vulnerabile, mai ales într-un context economic în care inflația rămâne ridicată.

În viziunea sa, susținerea economiei și protecția socială nu sunt concepte contradictorii, ci complementare, iar aplicarea simultană a acestor politici este necesară pentru stabilitate.

Sorin Grindeanu a concluzionat că este nevoie de decizii rapide și coerente în prezent, astfel încât atât familiile, cât și mediul de afaceri să poată avea perspective mai sigure în perioada următoare.