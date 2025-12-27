WhatsApp va beneficia de funcții de apelare îmbunătățite și de instrumente mai complexe pentru statusuri și canale, incluzând opțiuni precum muzica și sondajele. În același timp, aplicația va renunța la integrarea ChatGPT și va reduce semnificativ lista telefoanelor compatibile cu noile versiuni.

Începând cu 1 ianuarie 2026, WhatsApp va implementa o nouă politică de compatibilitate, care va exclude numeroase modele de telefoane mai vechi. Potrivit AndroidGuidas, această măsură face parte din strategia Meta de a menține aplicația la standarde ridicate de securitate și performanță. Drept urmare, mii de utilizatori din Europa care folosesc dispozitive depășite vor fi nevoiți să își schimbe telefonul pentru a continua să utilizeze WhatsApp fără restricții.

Cea mai populară aplicație de mesagerie din lume va continua să evolueze prin optimizări tehnice, actualizări de confidențialitate și funcții inovatoare. Totuși, toate aceste îmbunătățiri vor fi disponibile exclusiv pe dispozitive care rulează versiuni relativ recente ale sistemelor de operare.

Telefoanele care rulează versiuni mai vechi de Android sau iOS vor pierde treptat suportul pentru WhatsApp, până în momentul în care aplicația nu va mai primi actualizări și ar putea ajunge să nu mai funcționeze corespunzător. Această schimbare face parte din strategia Meta de a menține standarde ridicate de securitate și performanță.

Totodată, începând cu 15 ianuarie, ChatGPT va fi eliminat complet de pe WhatsApp. Serviciul, care funcționa printr-un număr de telefon dedicat, nu va mai fi disponibil, iar alți boți de inteligență artificială vor fi, la rândul lor, blocați. Meta a modificat regulile platformei pentru a interzice soluțiile AI dezvoltate de terți, o decizie care, potrivit TechrRider, ar putea genera critici dure din partea companiilor din domeniu și chiar acțiuni legale, având în vedere poziția dominantă a WhatsApp pe piață.

În ansamblu, WhatsApp în 2026 promite un nivel mai ridicat de securitate, însă cu prețul reducerii numărului de telefoane compatibile cu noile cerințe. Meta își continuă strategia din ultimii ani, bazată pe actualizări frecvente, consolidarea criptării, extinderea controalelor de confidențialitate și utilizarea inteligenței artificiale, notează AndroidGuidas.

Anul 2026 va marca și maturizarea unor schimbări deja începute sau aflate în testare. Printre acestea se numără introducerea a 164 de emoji-uri noi, opțiuni avansate de blocare a conținutului multimedia provenit din surse necunoscute, dezactivarea automată a sunetului apelurilor de la numere suspecte și restricții suplimentare privind vizibilitatea fotografiei de profil, a ultimei activități și a altor informații personale.

Este pregătită și o reproiectare a interfeței de chat, menită să facă aplicația mai intuitivă și mai bine organizată, mai ales pentru utilizatorii care administrează numeroase grupuri sau canale. Printre noutățile vizibile se va număra o funcție dedicată conversațiilor de grup, care va evidenția clar persoana care vorbește, facilitând urmărirea discuțiilor.

Implementarea acestui set extins de funcții necesită însă o infrastructură tehnică modernă, pe care telefoanele mai vechi nu o pot susține. Acesta este principalul motiv pentru care suportul pentru anumite modele va fi retras. În plus, noile îmbunătățiri sunt concepute și pentru a respecta reglementările europene stricte privind protecția datelor, ceea ce impune utilizarea unor versiuni actuale de Android și iOS, dotate cu mecanisme de securitate mult mai avansate decât cele existente pe dispozitivele lansate în urmă cu aproximativ un deceniu.