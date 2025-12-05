Google pregătește una dintre cele mai vizibile și mai directe măsuri de securitate implementate vreodată în Android, odată cu lansarea unui nou update pentru Android 16. Varianta cu numărul 16 a sistemului de operare a debutat în vara acestui an.

Noua funcție limitează accesul la aplicații și setări sensibile în timpul unui apel telefonic. Scopul este simplu: acela de a bloca cele mai comune scheme de înșelătorie care vizează persoane vulnerabile, în special vârstnici sau utilizatori cu experiență tehnică redusă.

Mecanismul intervine în scenariile în care escrocii pretind că sunt reprezentanți ai unei bănci sau ai unei instituții publice și cer victimei să instaleze aplicații malițioase, să ofere date bancare ori să acceseze servicii financiare chiar în timpul conversației.

Google încearcă să întrerupă această dinamică rapidă de manipulare, în care agresorii se bazează pe presiune și panică pentru a convinge victima să acționeze impulsiv.

Android 16 poate detecta încercările de accesare a aplicațiilor financiare sau a setărilor critice în timpul unui apel, mai ales dacă numărul apelantului nu se află în agenda utilizatorului.

În astfel de situații, telefonul blochează automat accesul și afișează un mesaj de avertizare care explică riscurile, inclusiv posibilitatea ca interlocutorul să fie un impostor.

De asemenea, sunt restricționate modificările asociate frecvent atacurilor de tip social engineering, cum ar fi activarea instalării de aplicații din surse necunoscute sau schimbările în zona Accessibility, deseori exploatate de malware pentru a citi ecranul ori pentru a intercepta date.

Escrocii obișnuiesc să îndrume victimele pas cu pas în instalarea unui software rău intenționat.

Pentru că Android 16 forțează întreruperea apelului dacă utilizatorul vrea să continue acțiunile cerute, șansele ca frauda să reușească scad semnificativ.

Noua funcție include și un „timer de siguranță”, dacă utilizatorul insistă să meargă mai departe.

În acest caz, sistemul activează un timer de 30 de secunde înainte de a permite acțiunea, oferind astfel timp de gândire utilizatorului într-o situație posibil tensionată.

În plus, Google a integrat un buton de închidere rapidă a apelului și de oprire instantanee a oricărei sesiuni de screen sharing active.