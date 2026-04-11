Alertă pentru utilizatorii Android. Malware-ul a fost descoperit de cercetătorii de la McAfee, iar ulterior aplicațiile infectate au fost raportate și eliminate de Google. Deși autorii atacului nu au fost identificați oficial, comportamentul programului malițios seamănă cu cel al unor grupări cunoscute, ceea ce a determinat noi avertismente pentru utilizatorii de Android.

Aplicații aparent inofensive, precum jocuri, aplicații de curățare sau galerii foto, au fost folosite pentru a ascunde codul malițios, conform Tech Republic. Acestea funcționau normal la prima vedere, însă malware-ul era activat după instalare și reușea să treacă de verificările inițiale din Google Play. Ulterior, după deschiderea aplicației, acesta rula în fundal și încerca să exploateze vulnerabilități mai vechi ale sistemului Android, corectate între 2016 și 2021.

Odată activ, malware-ul colecta informații despre dispozitiv, inclusiv date hardware, versiunea Android, aplicațiile instalate și nivelul de securitate, apoi le transmitea către un server de comandă și control la fiecare 60 de secunde, primind instrucțiuni noi. Scopul final era obținerea controlului total asupra telefonului, fiind identificate 22 de metode de atac, inclusiv exploatarea unor vulnerabilități de kernel și drivere grafice. După compromiterea dispozitivului, malware-ul putea modifica componente esențiale ale sistemului pentru a-și menține accesul.

Pentru a rămâne activ, programul malițios instala scripturi în zone greu accesibile ale sistemului, ceea ce în unele cazuri îl făcea să reziste chiar și după resetarea telefonului la setările din fabrică. După infectare completă, putea instala și șterge aplicații fără acordul utilizatorului, reporni telefonul, fura date din aplicații precum WhatsApp și accesa informații sensibile, inclusiv din aplicații bancare, având capacitatea de a clona conturi WhatsApp pe alte dispozitive.

Potrivit Google, dispozitivele actualizate după mai 2021 sunt protejate, deoarece vulnerabilitățile au fost deja remediate, în timp ce telefoanele mai vechi, fără actualizări de securitate, sunt cele mai expuse riscului.

Semnele unei posibile infectări includ consum neobișnuit de baterie, reporniri neașteptate și apariția sau dispariția automată a unor aplicații. În astfel de situații, dispozitivul ar trebui deconectat de la internet și verificat de un specialist.