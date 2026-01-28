Potrivit proiectului pus în consultare publică, școlile vor putea organiza disciplinele opționale în grupe de elevi, în funcție de interesele acestora, și nu exclusiv la nivelul unei clase. Măsura are ca scop o mai bună adaptare a ofertei educaționale la nevoile reale ale elevilor.

Totodată, metodologia introduce explicit posibilitatea ca doi sau mai mulți profesori să susțină un opțional interdisciplinar, fie simultan, fie alternativ, în funcție de conținutul disciplinei și de proiectarea curriculară.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că proiectul clarifică procesul de consultare a elevilor și a părinților în alegerea opționalelor și pune un accent mai mare pe monitorizarea și evaluarea impactului acestora.

Astfel, școlile vor avea la dispoziție un cadru care le permite să își fundamenteze deciziile curriculare pe date și evidențe concrete, nu doar pe opțiuni formale.

În ceea ce privește structura opționalelor, proiectarea acestora corespunde, de regulă, unui an școlar, cu un buget de timp de o oră pe săptămână, a explicat Ministerul Educației.

Separat, Ministerul Educației și Cercetării a publicat listele și calendarele competițiilor școlare care vor fi organizate în România, la nivel internațional, național și regional, în anul școlar 2025–2026.

Aceste competiții se adresează elevilor din învățământul gimnazial și liceal, iar ministerul subliniază că, în școlile de stat, sunt interzise concursurile care presupun taxe sau contribuții financiare din partea elevilor ori a părinților.

„Competițiile școlare incluse în aceste liste se organizează pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal. În unitățile de învățământ preuniversitar de stat sunt interzise organizarea și desfășurarea de competiții și concursuri școlare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinților/ elevilor orice fel de contribuție financiară (de exemplu: achiziționarea de cărți, reviste, ghiduri, compendii, etc)”, a precizat Ministerul Educației și Cercetării pe Facebook.

În ceea ce privește olimpiadele școlare, calendarul a fost stabilit astfel încât să nu existe etape programate în perioadele dedicate simulărilor examenelor naționale, probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă pentru admiterea la liceu, evaluării naționale de la clasa a VI-a sau în zilele de sărbătoare legală.

Ministerul mai arată că, în situațiile în care un elev se califică la mai multe competiții și apar suprapuneri între etapele județene sau naționale, fiecare caz va fi analizat individual.

Reprezentanții instituției precizează că Comisia națională pentru coordonarea competițiilor școlare va identifica soluții adecvate, în urma unei solicitări scrise formulate fie de părinte sau reprezentantul legal, în cazul elevilor minori, fie de elevii majori.