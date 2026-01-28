Primăria stațiunii Covasna pregătește o măsură de sprijin social dedicată persoanelor cu handicap grav și accentuat: restituirea impozitului pe locuințe și autovehicule. Decizia a fost anunțată de primarul Gyero Jozsef, ca răspuns la modificările aduse de Legea nr. 239/2025, care au eliminat anumite scutiri fiscale pentru categoriile vulnerabile.

Edilul a subliniat că măsura urmărește să diminueze impactul majorărilor de taxe și impozite asupra persoanelor cu dizabilități. Restituirea sumelor achitate reprezintă un ajutor concret și punctual, oferit în cadrul politicii sociale a Primăriei.

„În vederea sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi, afectate de noile niveluri ale taxelor şi impozitelor, intenţionăm ca în perioada următoare să adoptăm o hotărâre de consiliu, prin care, sub formă de ajutor/sprijin social, să putem restitui impozitul pe locuinţă şi pe autovehicul plătit de către persoanele cu handicap grav şi accentuat”, a scris primarul Gyero Jozsef pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce privește impozitele auto, acestea au fost ajustate în funcție de norma de poluare și capacitatea cilindrică. Vehiculele mai vechi, care poluează mai mult, vor suporta creșteri de până la 50%, în timp ce autoturismele Euro 4 și 5 au majorări mai moderate, iar cele Euro 6 păstrează cota minimă. Autoturismele hibride cu emisii reduse beneficiază de reduceri legale de 30%.

Pentru impozitele pe clădiri, nivelul acestora nu a fost majorat, însă s-a recalculat conform valorii de referință stabilite prin lege, care a crescut în medie cu 60%. În plus, au fost menținute facilitățile pentru proprietarii care efectuează lucrări pe cheltuiala proprie, inclusiv pentru eficiența energetică, instalații fotovoltaice și sisteme de tratare a apelor uzate.

Consiliul Local a aplicat și creșteri ale impozitelor pentru terenurile intravilane, în conformitate cu rata inflației de 5,6% față de anul trecut. Primarul a explicat că veniturile obținute prin taxe susțin funcționarea instituțiilor publice și investițiile locale, de la școli și grădinițe, până la bibliotecă, Casa de cultură, pompieri și asociații sportive.

„În ultimele zile, tema majorării impozitelor şi taxelor locale a dominat discursul public. (…) Mulţi cetăţeni consideră povara fiscală ca fiind prea mare, critică Parlamentul, Guvernul, administraţiile locale şi cer reducerea taxelor. Există primării care, sub presiunea comunităţii, au admis că au stabilit taxe prea mari în limita competenţelor proprii şi au promis reduceri. Această nouă întorsătură, fiind prezentată ca şi precedent, naşte aşteptări similare faţă de alte primării – pe principiul ‘dacă acolo s-au putut reduce dările, trebuie să se poată şi la noi!’ – deşi situaţia şi politica fiscală a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale este specifică, iar nivelurile de impozitare adoptate prin hotărârile de consiliu de la sfârşitul anului trecut diferă (în unele locuri există marjă de unde să se taie, în altele nu, fiindcă din start nu s-au prevăzut cote maximale). (…) În concluzie, în acest domeniu, conform actualei legislaţii, Consiliul Local Covasna nu are spaţiu de manevră pentru alte facilităţi”, a concluzionat primarul.

Nemulțumirile generate de noile taxe au fost discutate recent în forumuri publice, inclusiv în municipiile Sfântu Gheorghe și Târgu Secuiesc, unde Alianța Maghiară din Transilvania a organizat manifestații și campanii de strângere de semnături pentru ajustarea nivelului impozitelor.

Gyero Jozsef a precizat că, în afara restituirilor pentru persoanele cu handicap grav și accentuat, Primăria Covasna nu dispune de resurse pentru alte reduceri, nivelul actual al taxelor fiind stabilit prin hotărâri adoptate la sfârșitul anului trecut. Măsura va oferi însă un sprijin concret comunității vulnerabile, adaptat realității legislative și financiare curente.