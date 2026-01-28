În perioada 1 mai – 31 decembrie 2025, DGASPC Neamț a emis un total de 597 de dispoziții de reevaluare, în conformitate cu Ordinul nr. 312/2025 al Autorității Naționale pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități.

Lista persoanelor supuse reevaluării a fost stabilită etapizat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, în funcție de diagnostice. La momentul emiterii dispozițiilor, conform legislației, drepturile bănești ale persoanelor vizate au fost suspendate, urmând ca acestea să fie reluate după emiterea noului certificat de încadrare corespunzător gradului de handicap.

Pe lângă cele 131 de persoane care au decis să renunțe la permis, alte 96 de persoane nu s-au prezentat la reevaluare, motiv pentru care li s-au emis certificate de neîncadrare în grad de handicap. În nouă cazuri reevaluarea nu a fost efectuată din cauza decesului persoanelor, iar într-un caz pentru că persoana s-a mutat în alt județ.

DGASPC Neamț nu a identificat situații de fraudă sau încălcări ale legii în procesul de reevaluare. Încadrările în grad de handicap au fost stabilite în baza criteriilor medico-sociale în vigoare la momentul evaluării, care au suferit modificări legislative succesive, iar instituția nu a considerat necesară recuperarea sumelor încasate necuvenit.

„Nu au fost identificate situații care să vizeze obținerea certificatelor de încadrare în grad de handicap prin fraudă sau cu încălcarea prevederilor legale. Încadrările în grad de handicap au fost realizate pe parcursul unor perioade extinse de timp, în baza criteriilor medico-sociale aflate în vigoare la momentul evaluării, criterii care au suferit modificări legislative succesive. În consecință, nu au fost identificate cazuri care să impună demararea unor proceduri de recuperare a sumelor încasate necuvenit”, a explicat directorul DGASPC Neamț, Cristina Păvăluță.

În aceeași perioadă, Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap din cadrul DGASPC Neamț a evaluat 359 de persoane și a emis tot atâtea certificate de încadrare în grad de handicap. Dintre acestea, 245 de persoane au primit același grad de handicap, 105 persoane au primit un grad inferior, 7 persoane au primit un grad superior, iar pentru 2 persoane certificatele încă nu au fost emise.

La finalul anului 2025, în evidențele DGASPC Neamț figurau 20.983 persoane cu handicap, dintre care 19.607 beneficiau de prestații sociale, restul fiind persoane instituționalizate.