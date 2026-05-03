Vremea se încălzește brusc în țara noastră de luni încolo. România se pregătește pentru o schimbare radicală a regimului termic în perioada imediat următoare.

După un episod recent marcat de temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă a anului, care a adus inclusiv ninsori la munte, prognoza meteorologică indică o răsturnare de situație spectaculoasă.

Un val de aer tropical urmează să pătrundă pe teritoriul țării noastre, aducând cu sine valori termice care vor aminti mai degrabă de zilele de vară decât de începutul lunii mai.

Deși soarele va domina prima parte a intervalului, instabilitatea atmosferică nu va întârzia să apară, semn că primăvara își păstrează caracterul capricios.

Conform explicațiilor oferite de Meda Andrei, meteorolog în cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), țara noastră se află în pragul unei săptămâni deosebit de calde. Aceasta a precizat la Antena 3 că temperaturile care urmează să fie înregistrate vor depăși pragul normalului climatologic pentru prima decadă a lunii mai. Specialistul a subliniat că această trecere de la zile reci la zile calde este un fenomen specific primăverii, un anotimp definit prin variabilitate accentuată.

În ceea ce privește valorile concrete de temperatură, reprezentanta ANM a menționat că masa de aer cald va împinge termometrele până la valori cuprinse între 20 și 27 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate pentru regiunile vestice și sud-vestice, respectiv în Banat, Crișana, vestul Olteniei și, punctual, în zonele joase din sud-vestul Transilvaniei.

Nici Capitala nu va fi ocolită de acest val de căldură.

Deși căldura va fi elementul central al săptămânii, meteorologul a ținut să precizeze că ploile nu vor lipsi din peisaj. Totuși, natura acestora va fi diferită față de episoadele anterioare. Potrivit expertului ANM, prima jumătate a săptămânii, până aproximativ miercuri, va fi caracterizată de o stabilitate relativă, cu precipitații ce vor apărea doar izolat și vor fi de scurtă durată.

„Urmează o săptămână caldă, cu temperaturi chiar mai ridicate decât ar trebui să fie în mod normal. Așadar, trecem de la zile mai reci la zile mai calde, dar primăvara este normal. Vom avea o vreme atât de schimbătoare. Temperaturile vor fi cuprinse în general între 20 și 27 de grade, iar cele mai mari valori se vor înregistra în Banat, în Crișana, posibil prin sud-vestul Transilvaniei, vestul Olteniei. În zona Capitalei vom avea temperaturi de peste 20 de grade, în jur de 23-24, apoi chiar și ușor peste 25 de grade. Dacă facem referire la ploi, în prima jumătate a săptămânii, adică aproximativ până miercuri, doar izolat o să fie ploi de scurtă durată, însă după aceea acestea se înmulțesc. La început în partea de vest a țării, apoi și în celelalte regiuni. Nu vor fi continue, nu vor fi la fel de insistente ca cele care au fost în episodul trecut, dar din când în când, pentru câteva ore, cam în fiecare regiune ar putea să fie averse, posibil chiar și descărcări electrice, având în vedere că se vor produce pe un fond de vreme caldă”, a explicat Meda Andrei, meteorolog ANM.

Înainte ca valul tropical să se instaleze pe deplin, noaptea de 3 spre 4 mai va mai păstra câteva accente reci, în special în zonele depresionare. Cerul va fi predominant senin în jumătatea de vest a țării, în timp ce în restul teritoriului se vor semnala înnorări variabile.

Precipitații slabe, sub formă de ploaie, ar putea apărea izolat în Moldova și Muntenia, dar și în zonele montane înalte (Carpații Meridionali și de Curbură), unde, la altitudini de peste 1800 de metri, nu sunt excluse câteva fulguieli pasagere.

Temperaturile minime ale nopții vor oscila între -1 și 10 grade Celsius. O atenție deosebită trebuie acordată depresiunilor din estul și sudul Transilvaniei, unde meteorologii avertizează că se va forma brumă.

În București, noaptea va fi liniștită, cu un cer variabil și o minimă termică situată în jurul valorii de 5-6 grade, ușor mai scăzută în zonele periferice.

Ziua de luni va marca începutul ascensiunii termice la nivel național. Valorile de temperatură vor crește în toate regiunile, situându-se peste mediile multianuale în nordul și centrul țării.

Deși cerul va mai prezenta înnorări temporare în Carpați, în sudul Moldovei și în dealurile Munteniei și Olteniei, ploile vor fi cu totul izolate.

Maximele zilei se vor încadra între 15 și 26 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest. În Capitală, vremea va reveni la normalul termic al perioadei, cu un cer variabil și o maximă de aproximativ 21-22 de grade.

Noaptea de luni spre marți va aduce minime cuprinse între -1 grad în depresiuni și 14 grade în Dealurile de Vest.

Mijlocul săptămânii va aduce cele mai plăcute condiții meteo. Marți, 5 mai, vremea devine oficial caldă pentru această dată în toată țara.

Cerul va fi aproape complet senin, cu excepția zonei Carpaților Meridionali, unde ar mai putea apărea ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime vor urca până la 27 de grade, în timp ce minimele vor crește și ele, situându-se între 0 și 15 grade.

Miercuri, 6 mai, regimul termic se menține ridicat, cu maxime ce vor atinge 28 de grade Celsius în anumite zone.

Totuși, în a doua parte a nopții de miercuri spre joi, vestul țării va începe să simtă apropierea unui front de instabilitate.

Cerul va deveni noros în Banat și Crișana, unde vor apărea primele ploi slabe. Bucureștiul va profita de o zi superbă, cu soare și 25 de grade Celsius la orele amiezii.

Ziua de joi va aduce o ușoară scădere a temperaturilor în regiunile vestice, nordice și centrale, pe măsură ce instabilitatea atmosferică se va accentua. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

În restul teritoriului, însă, căldura va persista, temperaturile menținându-se ridicate.

Vântul va prezenta intensificări în Moldova, Dobrogea și pe crestele munților, accentuând senzația de schimbare a vremii. Maximele se vor încadra între 16 și 26 de grade.

În Capitală, ziua de joi va fi chiar mai caldă decât precedentele, cu o maximă prognozată de 26 de grade, însă spre seară cresc șansele pentru apariția unor averse slabe.

Finalul săptămânii viitoare va păstra trăsăturile unei primăveri avansate. Regimul termic va rămâne caracterizat de valori ușor mai mari decât cele normale pentru această perioadă a anului în majoritatea regiunilor. Totuși, instabilitatea atmosferică va fi prezentă la nivel local.

Zonele montane, precum și regiunile din estul, sudul și centrul țării vor fi cele mai expuse apariției fenomenelor de instabilitate – în special averse de ploaie însoțite de descărcări electrice, care vor apărea cu precădere în a doua parte a zilelor.

În București, weekendul se anunță ușor instabil, dar temperaturile vor rămâne ridicate, oferind un cadru termic confortabil, deși sub amenințarea trecătoare a ploilor de vară.