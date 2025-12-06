Mihai Fifor subliniază că prelungirea perioadei de provizorat, combinată cu decizia președintelui Nicușor Dan de a nu semna avansările de 1 Decembrie, a generat confuzie și nemulțumire în rândul personalului militar. Fifor evidențiază că problema nu este doar procedurală, ci transmite un mesaj dureros privind lipsa de respect față de una dintre cele mai importante instituții ale statului.

„Sunt deja zile întregi de când Ministerul Apărării nu are un ministru plin, iar această prelungită stare de provizorat, dublată de decizia fără precedent a președintelui Dan de a nu semna avansările de 1 Decembrie, a generat nedumerire și o nemulțumire profundă în rândul militarilor. Nu vorbim doar despre o procedură suspendată, ci despre mesajul transmis indirect, dar dureros, către una dintre cele mai importante instituții ale statului: lipsa de respect”, a scris Fifor pe rețeaua de socializare.

Mihai Fifor critică lipsa de reacție a liderilor politici față de nevoile Armatei României, subliniind că, spre deosebire de alții preocupați de imagine sau de reducerea cheltuielilor, ar fi fost normal ca președintele Nicușor Dan să transmită un semn clar de solidaritate și apreciere. El amintește că armata nu caută privilegii sau atenție, ci respect, care se arată prin decizii ferme, asumare și gesturi evidente. În schimb, tăcerea în fața acestor așteptări transmite un mesaj rece și nedrept.

„Dacă pe USR-istul Moșteanu l-a interesat obsesiv doar propria imagine, iar pe Bolojan nu îl interesează Armata României decât ca bază numeroasă pentru noi tăieri de venituri, atunci era firesc să așteptăm măcar din partea președintelui Dan un gest minim de solidaritate și prețuire. Armata României nu face zgomot. Nu cere privilegii. Dar sigur cere respect. Respectul se demonstrează prin decizie, prin asumare, prin gesturi care nu lasă loc de îndoială. În locul acestui minim gest firesc, am asistat la tăcere, iar tăcerea este nedreaptă, rece și apăsătoare”, adaugă Mihai Fifor.

În concluzie, fostul ministru consideră că o armată puternică și stabilă se bazează nu doar pe tehnică sau bugete, ci mai ales pe oamenii din uniformă și pe sentimentul că munca lor este respectată și recunoscută de stat. Respectul și aprecierea constantă sunt esențiale pentru menținerea loialității și motivației militarilor.