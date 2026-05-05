Guvernul României și Mastercard Europe S.A. urmează să semneze un memorandum de înțelegere pentru dezvoltarea, până în luna decembrie, a unei soluții naționale de portofel pentru identitate digitală. Potrivit unui document adoptat luni, 4 mai 2026, de Executiv, acest sistem va fi interoperabil la nivel european, facilitând integrarea în inițiativele digitale ale Uniunii Europene.

Inițiativa are ca obiectiv sprijinirea implementării în România a portofelului european de identitate digitală, în conformitate cu legislația europeană în vigoare. Totodată, se urmărește dezvoltarea unui sistem național coerent, care să permită cetățenilor utilizarea identității digitale într-un mod simplu și sigur, atât în relația cu instituțiile publice, cât și cu mediul privat.

Portofelul digital va permite stocarea unor documente emise de surse de încredere, precum diplome universitare, carduri de sănătate, permise de conducere, certificări profesionale sau bilete de transport. Astfel, accesul la diverse servicii va fi simplificat, într-un cadru interoperabil la nivel european.

Conform comunicatului oficial, statul român va rămâne proprietarul și administratorul întregului ecosistem, în timp ce Mastercard va avea exclusiv rolul de furnizor de servicii. Parteneriatul cu această companie, recunoscută pentru experiența sa în domeniul identității digitale și pentru implementarea unor soluții similare în mai multe state europene, reprezintă un cadru de cooperare tehnică și nu implică costuri pentru bugetul public.

Programul de parteneriat digital dintre Guvern și Mastercard se va desfășura pe o perioadă de cinci ani și va fi structurat pe patru piloni principali. Pentru fiecare dintre aceștia, Guvernul va desemna câte un reprezentant la nivel de minister, responsabil de dezvoltarea și implementarea măsurilor prevăzute.

Guvernul României a adoptat, în ședința de luni, 4 mai 2026, o ordonanță de urgență care are ca obiectiv debirocratizarea domeniului sistemelor de securitate privată. Potrivit unui comunicat transmis de Executiv, intervențiile legislative urmăresc menținerea unui echilibru între cerințele de securitate și necesitatea simplificării procedurilor administrative.

Actul normativ vizează creșterea nivelului general de securitate fizică prin introducerea unor mecanisme de autocorecție în cazul producerii unor incidente, bazate pe evaluarea de risc. Totodată, este consolidat rolul evaluatorilor în consilierea operatorilor economici, iar reglementările sunt flexibilizate prin transferul unor cerințe către normele metodologice, astfel încât acestea să poată fi actualizate mai ușor în funcție de evoluția pieței. În același timp, se urmărește eficientizarea activității structurilor de poliție, prin reducerea sarcinilor administrative și concentrarea acestora pe activitatea operativă.

Conform noilor prevederi, măsurile de securitate vor fi stabilite pe baza evaluării de risc, în funcție de vulnerabilitățile și amenințările identificate. În cazul producerii unui incident, vor fi aplicate măsuri corective pentru a preveni apariția unor situații similare.

Ordonanța introduce modificări și în procedura de adoptare a planului de pază. Astfel, este eliminată obligativitatea obținerii avizului de specialitate al poliției pentru planurile de pază neînarmată, în timp ce această obligație rămâne în vigoare pentru paza înarmată. În același timp, conducătorii unităților sunt obligați să transmită electronic către unitatea de poliție competentă documentele aferente obiectivelor cu pază neînarmată, inclusiv planul de pază, analiza de risc la securitate fizică sau fișa de securitate, precum și eventualele modificări ale acestora.

De asemenea, actul normativ elimină termenul de valabilitate al licenței de funcționare emise de Inspectoratul General al Poliției Române pentru societățile specializate de pază și protecție, precum și pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției. În locul reînnoirii periodice, se introduce obligația notificării unității de poliție competente o dată la trei ani, cu privire la menținerea condițiilor care au stat la baza acordării licenței.

Totodată, sunt eliminate mai multe documente necesare anterior pentru obținerea licenței de funcționare, precum dovada înregistrării denumirii și a însemnelor distinctive la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, notificarea către autoritățile locale privind sediul social, dovada achitării taxei pentru licență sau atestatul profesional pentru personalul care desfășoară activități de pază și protecție.

În plus, OUG permite unităților bancare să asigure în regim propriu paza transporturilor de bunuri și valori proprii, utilizând mijloace de transport dedicate și personal de pază calificat și atestat.