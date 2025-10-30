Deputatul PAS Radu Marian a declarat că autoritățile din Republica Moldova explorează diverse opțiuni pentru a reglementa coletele provenite de pe platforme internaționale precum Temu sau Joom, din China și alte state.

„Trebuie să constatăm că există o problemă, pentru că China investește foarte mult și acordă subvenții enorme pentru industria proprie, ceea ce creează supraproducție. Produsele sunt extrem de ieftine, dar acest lucru afectează activitatea agenților economici locali, vânzările și capacitatea lor de a menține locurile de muncă”, a explicat Marian.

Radu Marian a atras atenția că autoritățile trebuie să își ajusteze măsurile astfel încât să protejeze producătorii locali, fără a limita accesul cetățenilor la produse accesibile ca preț.

„Oamenii își doresc produse cât mai ieftine, dar trebuie să găsim o soluție care să nu afecteze economia și locurile de muncă pe termen lung”, a adăugat Radu Marian.

Radu Marian a explicat că discuțiile privind eventuale schimbări legislative sau măsuri concrete de impozitare a coletelor vor fi abordate abia după instalarea noului guvern.

Chestiunea impozitării coletelor a fost abordată și de către ministrul moldovean interimar al Finanțelor, Victoria Belous, în cadrul unei conferințe de presă.

Întrebată despre nemulțumirile comercianților legate de scăderea vânzărilor din cauza volumului mare de colete neimpozitate, Victoria Belous a menționat că printre opțiunile analizate se numără reducerea pragului pentru scutirea de TVA sau instituirea unor taxe administrative pentru gestionarea coletelor.

„Soluțiile sunt similare cu cele aplicate în alte state din Uniunea Europeană. Vorbim despre diminuarea cotei sau pragului de neimpozitare cu TVA a coletelor, implementarea unor taxe pentru administrarea acestora sau stabilirea obligației pentru un rezident de a se înregistra și a declara impozitele pentru coletele livrate pe teritoriul Republicii Moldova”, a explicat ministrul.

Victoria Belous a punctat că, în prezent, nu s-a luat nicio decizie definitivă, iar orice schimbare va fi implementată doar după consultarea atentă a mediului de afaceri și a populației.

În momentul de față, importul coletelor cu valoarea de până la 150 de euro nu este supus TVA.