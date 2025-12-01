Sezonul rece aduce deja cu sine provocări evidente pentru șoferi: drumuri alunecoase, vizibilitate redusă și nevoia de a curăța zăpada de pe mașini. Totuși, există un pericol mai puțin vizibil, care poate transforma rapid o plimbare obișnuită într-o situație periculoasă: acumularea de gheață în arcadele roților.

Pe măsură ce roțile vehiculului străbat drumurile acoperite de zăpadă umedă, cantități semnificative de zăpadă se lipesc de pereții interiori ai arcurilor roților. În câteva minute, frigul transformă această zăpadă într-un bloc solid de gheață. Inițial, acest strat este aproape invizibil, dar treptat restrânge spațiul necesar pentru mișcarea normală a roților, afectând manevrabilitatea. Volanul poate deveni mai greu, iar vibrațiile sau zgomotele ciudate în timpul virajelor devin tot mai frecvente. În cazuri extreme, acumularea de gheață poate provoca pierderea controlului asupra vehiculului.

Nu doar siguranța la volan este pusă în pericol. Blocurile de gheață pot deteriora capacele de plastic, freca anvelopele și chiar lovi componente sensibile ale suspensiei sau cablajelor. Acest lucru poate duce la defecțiuni serioase și costisitoare.

Specialiștii recomandă inspecții regulate ale arcurilor roților în timpul iernii. Verificarea și îndepărtarea zăpezii sau gheții înainte ca aceasta să se acumuleze poate preveni problemele de siguranță și daunele materiale. Este o măsură simplă, dar eficientă, care poate face diferența între un drum în siguranță și un incident neplăcut.

Sezonul rece aduce cu sine riscuri suplimentare pentru șoferi, dar o pregătire atentă poate face diferența între o călătorie sigură și un incident neplăcut. Experții recomandă două direcții principale: pregătirea autovehiculului și adaptarea stilului de condus.

O mașină corespunzător echipată este primul pas spre siguranță. Anvelopele de iarnă sunt esențiale, asigurând aderență pe drumuri acoperite de zăpadă sau gheață. Este important ca banda de rulare să aibă adâncimea legală minimă de 5 mm.

Verificările mecanice nu trebuie neglijate: nivelurile uleiului, lichidului de frână și lichidului de parbriz trebuie să fie optime, iar bateria să fie testată pentru performanță în temperaturi scăzute. Sistemul de frânare trebuie verificat atent, iar plăcuțele și discurile să fie în stare bună.

În portbagaj, legislația impune existența lanțurilor antiderapante pe drumurile special semnalizate, a unei lopeți mici și a materialului antiderapant, precum nisip. Vizibilitatea este crucială: toate luminile trebuie să funcționeze, iar parbrizul și luneta să fie curățate complet înainte de plecare.

Chiar și o mașină performantă necesită un șofer prudent. Viteza trebuie adaptată la condițiile de drum, nu doar respectând limita legală. Distanța de siguranță trebuie mărită considerabil, pentru a permite reacții rapide la frânări neașteptate.

Manevrele trebuie să fie line, evitând viraje sau accelerări bruște care pot provoca pierderea aderenței. Frânarea progresivă și folosirea frânei de motor pe pante contribuie la controlul mai bun al mașinii. Pe urcări și coborâri, alegerea treptei potrivite și evitarea frânării bruște sunt esențiale.

În final, concentrarea asupra drumului rămâne cel mai important aspect. Distragerile minore pot fi suficiente pentru a pierde controlul mașinii pe suprafețe alunecoase.